Надежда Ангарская призналась, что боится агрессии со стороны своего бывшего мужа

Российская актриса и певица Надежда Ангарская призналась, что боится агрессивных действий со стороны бывшего супруга Раеда Бани, сообщает ФАН.

Экс-участница сатирического шоу Comedy Woman стала очередной гостьей «ДНК-шоу», которое на телеканале «Пятница!» ведет певица Лолита Милявская.

Обсуждая с ведущей свою генетическую склонность к риску, Ангарская сказала, что боится агрессии со стороны бывшего мужа.

— Ты склонна к рискованным поступкам больше, чем 75% других людей. Кроме того, тебе сложно поддерживать длительные отношения. Я сначала радовалась, что ты замужем, родила, муж — иностранец, но ты безбашенно полетела в Иорданию! Я никогда бы этого не сделала... Прийти в семью с другим вероисповеданием и найти общий язык.

— Мы до сих пор дружим с его семьей. Мы [именно] с ним не можем найти общий язык.

— Не кажется ли тебе, что это особенности поведения мусульманского мужчины? Хотя с твоим характером ты прожила [с ним] пять лет. Но я не представляю тебя в черном платке, с покрытой головой, и, думаю, что этого никогда не было.

— Не было. Они меня не спрашивали, буду ли я менять веру. Даже разговоров таких не было.

— Не опасна ли такая ревность именно в отношениях с мужем?

— Он проявляет себя очень резко. Даже в сообщениях. Я начала бояться и заблокировала его. Зря он знает, где мы сейчас живем…

— Я думала, что вы разошлись, и он поехал к себе на родину.

— Я не развелась с ним, позволила ему сделать российский паспорт. Он прописан в моей квартире. Он считает, что я ему должна…

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Надежда Ангарская вышла замуж в ноябре 2013 года за иорданца Раеда Бани. Он работает в сфере красоты и пишет музыку для арабоязычных певцов. В конце 2015-го у пары родился сын, которого назвали Давидом. Более двух лет назад супруги решили расстаться.

38-летняя уроженка города Мирный, что в Республике Саха, получила известность после выступления в составе команды «Дежа Вю» в Клубе веселых и находчивых (Первый канал).

С 2010 по 2019 годы Ангарская выступала в юмористическом шоу Comedy Woman, выходившем на телеканале ТНТ. В 2020-м она выиграла реалити-шоу канала ТВ-3 «Последний герой. Зрители против звезд», получив в награду квартиру в Москве.

Выпуск «ДНК-шоу» с Ангарской выйдет в вечернем эфире «Пятницы!», а также видеосервиса PREMIER, в предстоящее воскресенье, 11 июля.

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