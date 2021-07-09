Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 июля 14:00
14:00
Происшествия
Задержанный в Уфе боевик хотел устроить взрыв в больнице МВД
14:00
Весь мир
Экономист одним простым примером разбил мечты Украины по «Северному потоку — 2»
13:59
Политика
Литва запретила нелегальным мигрантам свободно перемещаться
13:57
Происшествия
В КБР задержали пилота, сбежавшего после жесткой посадки Ми-2
13:56
Общество
Попова заявила, что в России нет штаммов коронавируса «Дельта» и «Эпсилон»
13:55
Происшествия
В Москве нашли мертвой чемпионку СССР и участницу Олимпиады Галину Костенко
13:53
Экономика
Путин указал на важность сохранения исторической правды о Второй мировой войне
13:51
Происшествия
Водителя маршрутки, сбившего насмерть школьника в Приморье, отправили в колонию
13:50
Происшествия
Путин обсудил с Совбезом контроль за оборотом оружия в России
13:50
Шоу-бизнес
Появились фото 73-летней Ротару без ретуши
Все новости

Надежда Ангарская призналась, что боится агрессии со стороны своего бывшего мужа
Общество
Надежда Ангарская призналась, что боится агрессии со стороны своего бывшего мужа
Prt Scr  / 

Российская актриса и певица Надежда Ангарская призналась, что боится агрессивных действий со стороны бывшего супруга Раеда Бани, сообщает ФАН.

Экс-участница сатирического шоу Comedy Woman стала очередной гостьей «ДНК-шоу», которое на телеканале «Пятница!» ведет певица Лолита Милявская.

Обсуждая с ведущей свою генетическую склонность к риску, Ангарская сказала, что боится агрессии со стороны бывшего мужа.

— Ты склонна к рискованным поступкам больше, чем 75% других людей. Кроме того, тебе сложно поддерживать длительные отношения. Я сначала радовалась, что ты замужем, родила, муж — иностранец, но ты безбашенно полетела в Иорданию! Я никогда бы этого не сделала... Прийти в семью с другим вероисповеданием и найти общий язык.

— Мы до сих пор дружим с его семьей. Мы [именно] с ним не можем найти общий язык.

— Не кажется ли тебе, что это особенности поведения мусульманского мужчины? Хотя с твоим характером ты прожила [с ним] пять лет. Но я не представляю тебя в черном платке, с покрытой головой, и, думаю, что этого никогда не было.

— Не было. Они меня не спрашивали, буду ли я менять веру. Даже разговоров таких не было.

— Не опасна ли такая ревность именно в отношениях с мужем?

— Он проявляет себя очень резко. Даже в сообщениях. Я начала бояться и заблокировала его. Зря он знает, где мы сейчас живем…

— Я думала, что вы разошлись, и он поехал к себе на родину.

— Я не развелась с ним, позволила ему сделать российский паспорт. Он прописан в моей квартире. Он считает, что я ему должна…

Надежда Ангарская призналась, что боится агрессии со стороны своего бывшего мужа
Prt Scr  / 

Надежда Ангарская вышла замуж в ноябре 2013 года за иорданца Раеда Бани. Он работает в сфере красоты и пишет музыку для арабоязычных певцов. В конце 2015-го у пары родился сын, которого назвали Давидом. Более двух лет назад супруги решили расстаться.

38-летняя уроженка города Мирный, что в Республике Саха, получила известность после выступления в составе команды «Дежа Вю» в Клубе веселых и находчивых (Первый канал).

С 2010 по 2019 годы Ангарская выступала в юмористическом шоу Comedy Woman, выходившем на телеканале ТНТ. В 2020-м она выиграла реалити-шоу канала ТВ-3 «Последний герой. Зрители против звезд», получив в награду квартиру в Москве.

Выпуск «ДНК-шоу» с Ангарской выйдет в вечернем эфире «Пятницы!», а также видеосервиса PREMIER, в предстоящее воскресенье, 11 июля.

Ранее актер театра и кино Максим Матвеев рассказал подробности съемок второго сезона телесериала «Триггер».

Вернуться назад

лолита милявская надежда ангарская днк-шоу
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru