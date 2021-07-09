Москва, 9 июля. Злорадство украинцев по поводу ухода из жизни Владимира Меньшова стали последней каплей для российского блогера, которая до последнего верила, что у Украины есть будущее.

Россиянка разочаровалась не только в правительстве Украины, но и в жителях страны, которые устроили «пляски на костях», радуясь смерти великого режиссера и человека с большой буквы.

Блогер рассказала, что старшее поколение украинцев против «бандеровского правительства», а вот молодые зомбированы антироссийской пропагандой. На Украине у нее остались родственники и однокурсники, которые попали туда во времена Советского Союза по распределению после института. Семья из Харьковской области с иронией отзываются о нынешнем президенте Украины. Это, как признается блогер, давало надежду, что в стране можно все наладить, если поменять правительство, однако последние события показали, кто «правит бал» в Незалежной.

Тенденция радоваться несчастьям России зародилась давно, особенно ликовали украинцы по поводу потопа в Крыму и проигрыша российской футбольной команды.

«Последней каплей у меня стала их радость по поводу того, что людей в Крыму затопило. Просто вакханалия какая-то началась у них от этой радости», — пишет россиянка на своем дзен-канале «Студентка 1975 года».

Российские футбольные фанаты болели за украинскую сборную, несмотря на все международные разногласия, а украинцы выкрикивали антироссийские кричалки и праздновали проигрыш России. Спорт должен быть вне политики, считает автор канала.

«Сейчас же украинцы просто пробили дно», — написала блогер о радости украинцев по поводу смерти российского режиссера Владимира Меньшова.

С ним ушла целая эпоха великих людей, считает россиянка, и вспоминает культовый фильм «Москва слезам не верит», который имеет поклонников по всему миру.

Причина ликования украинцев заключается в том, что Меньшова причислили к стану «врагов народа» после его поступка в 2017 году. Режиссер передал денежную помощь жителям Донбасса, чем очень возмутил украинцев. После этого российский режиссер появился на сайте «Миротворец», где его обозначили врагом Украины. После кончины Меньшова на портале появилась его перечеркнутая фотография с надписью «Ликвидирован коронавирусом».

Друзья режиссера вспоминают, что он очень любил Украину. Виктор Медведчук и его однопартиец Николай Скорик выразили соболезнование семье, с теплотой отзываясь о покойном.

«Молодые националисты радовались и желали, чтоб в России побольше вдов появилось... Просто нелюди, иначе не скажешь», — с горечью признает россиянка.

Если простые граждане Незалежной могут только «митинговать» в Сети, то власти активно пытаются противостоять России, оказывая давление на Республику Крым и Севастополь. Правительство Украины регулярно выдвигает новые антироссийские требования и делает попытки ухудшить экологию полуострова.