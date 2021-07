По стопам СССР: что ждет Среднюю Азию после ухода НАТО из Афганистана

Движение «Талибан»1 (запрещено в РФ) продолжает наступление в ряде провинций Афганистана, ежедневно захватывая контроль над все новыми районами республики. Блицкриг талибов происходит на фоне поспешного вывода войск НАТО с территории центральноазиатского государства.

Наблюдаемая тенденция позволяет предположить, что в скором времени талибам удастся захватить контроль практически над всей территорией страны, как это уже было до момента вторжения международной коалиции в 2001 году.

Политический обозреватель и независимый эксперт Дмитрий Бабич в беседе с международной редакцией ФАН объяснил, почему за 20 лет своего пребывания в Афганистане странам Запада так и не удалось разгромить радикальное движение, а также предположил, как победа «Талибана» отразится на исламской республике и ее соседях.

Ситуация к 9 июля

По заявлению представителя «Талибана» Забиуллы Муджахеда, к настоящему моменту движение контролирует около 170 районов Афганистана из почти 400. Однако бывший представитель минобороны республики генерал Давлат Вазири эту информацию опроверг. Тем не менее боевые действия успели дойти до Кандагара — второго по величине города республики.

Taliban Kandahar Merkezdeki Hapishaneyi Kuşattı pic.twitter.com/8XDYIebyBD — Natocu (@Natocuyuz) July 9, 2021

При этом талибы захватили пограничный пост между Афганистаном и Таджикистаном. На мосту через реку Пяндж был водружен их флаг. Также под контроль радикалов попал переход на границе с Туркменией.

Примечательно, что на стартовавших в Москве переговорах с «Талибаном» его представители отвергли стремление к силовому захвату власти в стране.

Taliban visit Moscow to say their wins don’t threaten Russia https://t.co/UhO9ZhiPE9 — Loko Domains (@DomainsLoko) July 9, 2021

При этом президент США Джо Байден сообщил, что американские войска окончательно покинут республику до 31 августа, однако Вашингтон намерен сохранить политическое присутствие в Афганистане. В связи с этим эпизодом российский сенатор Алексей Пушков отметил, что американский лидер «пытается делать вид, что Афганистан еще не потерян», несмотря на очевидный провал всей кампании.

Фактическое поражение

По мнению собеседника ФАН Дмитрия Бабича, выход международной коалиции из конфликта в Афганистане схож с выводом советских войск в конце 80-х: это признание собственной неудачи. Следует отметить, что официальная позиция России по данному вопросу аналогична: глава МИД РФ Сергей Лавров охарактеризовал ускоренный вывод контингента НАТО из исламской республики как фактическую констатацию проигрыша.

Quote:

Last US flight leaving Baghram Airbase in Afghanistan

A moment of deep reflection & humility.

Flash back of USSR troops crossing Amu River, on their way back to Moscow.

What is more important is, which side of History do you stand ?

A parting thought

A Lesson of History pic.twitter.com/CJvVumwMCM — Khawaja M. Asif (@KhawajaMAsif) July 2, 2021

Однако Дмитрий Бабич отмечает, что советский контингент оставил после себя дееспособное правительство Мохаммада Наджибуллы, которое смогло продержаться до апреля 1992 года и пало в связи с прекращением стратегических поставок из СССР и последующего отсутствия поддержки от постсоветских республик.

«Я напомню, что афганцы — не фанатики, а обычные люди — вспоминают период правления Наджибуллы как самое лучшее время в новейшей истории Афганистана. То есть присутствовали многие социалистические вещи, соблюдались права женщин, отмечались международные праздники, такие как Восьмое марта. При этом была выстроена экономика, существовали национальное достоинство и свобода вероисповедания в исламском варианте. Это правительство усилиями моджахедов и американцев было свергнуто, о чем, я думаю, жалеют очень многие нормальные люди», — отметил эксперт.

Собеседник выразил сомнение в том, что действующее правительство Ашрафа Гани сможет продержаться хотя бы в течение такого же периода времени. Дело в том, что что у него практически отсутствуют возможности для мирного урегулирования конфликта.

«Он (А. Гани — прим. ред.) не предпринимает усилий для переговоров с талибами, которые, насколько я знаю, не меняют свою позицию. Она заключается в том, что «Талибан» готов вести переговоры с американцами и с представителями контингента НАТО, но не с правительством Гани, который воспринимается движением как марионетка. Нужно сказать, что у Наджибуллы были контакты с моджахедами и он вел переговоры», — пояснил Бабич.

Стратегический просчет

Главной причиной поражения американцев, по мнению эксперта, является применение чужеродной для афганцев идеологии, которая за 20 лет практически не претерпела изменений. В связи с этим напрашивается сравнение с СССР: за десять лет присутствия в Афганистане подход советского руководства к этой стране претерпевал эволюционные изменения, постепенно смягчаясь и подстраиваясь под местную специфику.

«Политика СССР становилась более разумной в Афганистане с течением времени: несмотря на социалистическую идеологию, к концу 80-х здесь, например, уже расцветал мелкий бизнес. Американцы же пришли с ультрафеминизмом, неуважением к религии, попытками навязать «странные» отношения между полами. Это выливалось в крайности. Например, приоритетное право на образование было отдано девочкам и женщинам, что является абсолютно безумной политикой для Афганистана, свидетельством чего стало сопротивление со стороны общества», — аргументировал собеседник.

Подобная стратегия Запада связана с тем, что эти идеи набирали силу в самих странах блока НАТО во время вторжения в Афганистан в 2001 году. За последние 20-25 лет в США и Европе случилась своеобразная «тихая революция»: к власти пришли сторонники очень радикальной и во многом экстремистской идеологии. При вторжении в Афганистан у них не было возможности вести себя иначе, и это обрекло их на поражение — они не могли предложить этому государству какую-то приемлемую форму существования.

@RAFMUSEUM Life Stories talk at Cosford is at 2.00pm on 12 October. Retired Air Force Navigator Caroline Paige @caz_paige will talk about her 35 year flying career in Bosnia, Iraq and Afghanistan and her #inspirational #trans story #LGBT @RAFAC_Aspire - https://t.co/9rpQsW2kB8 pic.twitter.com/ZRr4uOdHGl — ACF LGBT+ Forum (@ACF_LGBT) October 2, 2019

В военном же отношении Соединенные Штаты повторили все те ошибки, которые в свое время совершил СССР. Вашингтон пренебрег советским опытом ведения войны в Афганистане, в то время как талибы, наоборот, учли опыт борьбы с Советами.

«Американцы в первые недели после вторжения захватили города и решили, что они тем самым одержали победу. Но Афганистан — это не Европа. Захват столицы — Кабула — ничего не значит, жители горных деревень не слушают приказов центра и защищают собственный уклад жизни, и в этом у них очень большой опыт», — констатировал Бабич.

Американцы наткнулись на сопротивление, которого они не ожидали, и пошли по «стопам» СССР. Вашингтон пытался подавить «Талибан» увеличением армейского контингента, широким применением авиации, артиллерии, и постоянно добавлял новые силы в надежде «дожать» талибов, перебить большую часть радикального населения. В то же время пример советских войск ясно дает понять, что подобный подход в Афганистане неэффективен.

Перспектива выхода в Среднюю Азию

Это удивительно, но среднеазиатские республики беспокоятся об усилении «Талибана» меньше, чем Европа, США или даже Россия, которая видится самым очевидным союзником для противостояния радикалам. Например, 9 мая у руководителей этих государств была возможность посетить Москву и обсудить данный вопрос с Владимиром Путиным, однако в Кремль прибыл только Эмомали Рахмон — президент Таджикистана.

#Taliban now controls two out of three crossing points between #Iran & #Afghanistan. This is the third crossing point the group has taken in the past week after seizing crossings with #Uzbekistan & #Tajikistan. https://t.co/b03hD22DvZ — Anas AlQaed أنس القائد (@AnasAlQaed) July 9, 2021

Подобный факт примечателен ввиду того, что в 90-х годах, когда талибы контролировали Афганистан, это доставляло наибольшие проблемы Узбекистану и Киргизии, так как в них установлены не одобряемые «Талибаном» режимы. На этих территориях возникли радикальные исламистские организации, такие как, например, «Исламское движение Узбекистана» (запрещено в РФ). Они имели свои базы в афганской республике и при поддержке талибов пытались захватить в среднеазиатских республиках власть. Тем не менее сколько-нибудь значимые телодвижения сейчас предпринимает только Таджикистан — в стране началась, например, частичная мобилизация резервистов.

«Я не думаю, что руководства этих государств не проявляют обеспокоенности из-за своей глупости. На мой взгляд, они надеются на то, что «Талибан» не выйдет за пределы Афганистана: он силен лишь у себя дома. Как только они (радикалы — прим. ред.) попадают в места, которые им не удалось индоктринировать за многие века, они слабеют, так как у них нет местной поддержки. Тем более практически исчезло то же самое «Исламское движение Узбекистана», практически ушла в прошлое гражданская война в Таджикистане. Непонятно, какие внутренние «бунташные» силы талибы могут разбудить в этих республиках», — объяснил Бабич.

В связи с этим возникает вопрос: почему узбекский и таджикский министры иностранных дел Сироджиддин Мухриддин и Абдулазиз Камилов в начале июля отправились в США и обсудили афганскую проблему с руководителем Госдепа Энтони Блинкеном, а не ограничились просьбой о помощи у ОДКБ?

Sekretarz stanu #USA Antony Blinken spotkał się z czołowymi dyplomatami #Uzbekistan i #Tajikistan. #Afganistan był głównym tematem rozmów, ponieważ siły amerykańskie przygotowują się do wyjścia z rozdartego wojną kraju. ????????????????????????https://t.co/HMHdt3GaBK — Kacper Ochman (@kierunekkaukaz) July 6, 2021

Политолог напомнил, что в прошлом году состоялся визит предшественника Блинкена — Майкла Помпео — в Среднюю Азию. Он посетил среднеазиатские республики и, судя по всему, сообщал их руководствам о планах США уйти из Афганистана, при этом пообещав им какую-то поддержку.

«Дело в том, что сами эти республики в свое время выдворили со своей территории американские базы, и то было их суверенное решение — Россия не могла их заставить сделать это. Мне кажется, что эти страны пытаются подороже продать новую возникающую якобы опасную ситуацию и, очевидно, получить от американцев какую-то компенсацию. Это могут быть и деньги, и военная помощь, но, думаю, они не рассчитывают на то, что США станут защищать их границы, иначе этот вопрос был бы поставлен еще во время поездки Помпео», — отметил собеседник ФАН.

Что это значит для России

С точки зрения эксперта, в данной ситуации Российской Федерации следует исходить из того, что талибы в официальных заявлениях не желают нестабильности за пределами Афганистана. Другое дело — «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещено в России).

«Есть информация, что оно (ИГ — прим. ред.) достаточно активно действует в этой стране и даже конкурирует с «Талибаном» в ряде регионов. В данном случае целесообразно поддержать талибов: они, конечно, люди средневековые, ретроградные, но они не претендуют на то, что их система подходит другим странам, они хотят установить и сохранить ее именно в Афганистане. А вот ИГ — другая история. Они питаются мечтой о возрождении Исламского халифата от Испании до Китая, просуществовавшего несколько столетий. Для многих мусульман это — золотой век, и главная опасность со стороны «Исламского государства» — его усилия по реализации данной утопии», — рассказал Бабич.

Для России угроза заключается в том, что халифат включал в себя часть сегодняшних постсоветских территорий, включая Кавказ и Среднюю Азию. В ситуации выбора между двух зол логичнее предпочесть талибов, тем более они, как сообщает эксперт, многому научились за последние годы и сейчас являются не такими «дремучими», как в конце 1990-х — начале 2000-х. У России есть с ними контакты, несмотря на то, что она не одобряет движение и держит его в числе запрещенных.

Курс Афганистана после победы «Талибана»

При этом руководство движения уже заявило, что оно гарантирует безопасность соседних стран и иностранных дипломатических представителей на территории самой исламской республики. Собеседник ФАН склоняется к тому, что талибы сдержат свое слово.

«Если верить нашему послу в Афганистане Замиру Кабулову, оснований не доверять заявлениям «Талибана» нет. Мне кажется, что, если талибы в конце концов захватят власть, — хотя они вряд ли захватят ее во всей стране, ведь в свое время они не смогли одолеть узбекско-таджикский Северный альянс, — они вряд ли захотят иметь конфликты с Россией и со среднеазиатскими республиками и попытаются консолидировать власть у себя. Такой вариант устроил бы РФ», — пояснил он.

В отношении окружающего мира, по крайней мере в первое время после победы, талибы будут проводить политику изоляционизма, как это уже было до вторжения НАТО в 2001 году. При этом само афганское общество в основной своей массе будет жить по законам шариата.

«Это будет, судя по всему, режим немирный, но рассчитанный на то, чтобы удерживать власть у себя [в Афганистане]. Постепенно можно было бы и с ним отстраивать какие-то отношения. Быть может, сперва неофициальные, потом — если он не будет заниматься экспортом своей идеологии — расширять их. У нас очень большая терпимость к самым разным религиозным течениям, мы не боимся ислама, присутствуем в «Организации исламского сотрудничества». Если бы удалось постепенно втянуть талибов в этот исламский «мейнстрим», это было бы очень хорошо», — заключил Бабич.

1 Организация запрещена на территории РФ.