Больше половины россиян одобряют работу Путина

Москва, 9 июля. Более 60% одобрили работу президента России Владимира Путина в качестве главы государства, следует из результатов опроса фонда "Общественное мнение".

Около четверти россиян отозвались о работе Путина скорее негативно, а 15% — затруднились с оценкой работы президента.Оценка россиянами деятельности президента достаточно стабильна: аналогичный опрос ФОМ от 2020 года показал, что 63% жителей РФ одобряют деятельность главы государства.

Чуть более сложным для респондентов оказался вопрос о доверии к национальном лидеру. Скорее доверяют Путину более 55% респондентов, 34% ответили на вопрос отрицательно, 15% ответить на вопрос не смогли.

Ранее пресс-секратарь президента России Дмитрий Песков раскрыл детали рабочего графика главы государства на 9 июля. В течение всего дня Путин не покинет Кремль, но у него запланирован ред международных телефонных звонков и важных встреч.