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В Ростехе озвучили новую информацию о засекреченном проекте БПЛА «Охотник»
Армия
В Ростехе озвучили новую информацию о засекреченном проекте БПЛА «Охотник»
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Москва, 9 июля. Разрабатываемый в России первый ударный БПЛА тяжелого класса С-70 «Охотник» будет превосходить западные аналоги, заявил заместитель гендиректора Ростеха Владимир Артяков.

Представитель госкорпорации поделился некоторыми данными о БПЛА, информация о котором засекречена. По его словам, в настоящее время дрон проходит летные испытания. Известно, что «Охотник» получит широкий функционал и большой боевой радиус. Беспилотник также сможет работать в связке с истребителем пятого поколения Су-57.

Предполагается, что полноценная серийная версия тяжелого БПЛА начнет поставляться в ВС России в 2024 году. Отметим, что разработкой «Охотника» занимаются специалисты ОКБ «Сухого».

Ранее сообщалось, что проект «Охотник» пока выступает скорее демонстратором технологий, чем полностью доведенным до ума аппаратом. Не исключено, что после завершения работ серийное производство данных БПЛА начнется на новом заводе в подмосковной Дубне, передает сайт 360tv.ru.

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