Жители Омска спасли замурованных между гаражей котят

Омск, 9 июля. Неравнодушные омичи рассказали, что обнаружили котят, которые оказались буквально замурованы между гаражами. Им удалось спасти малышей.

В одном из гаражных кооперативов города женщина случайно услышала странные звуки. Они доносились из замурованной ниши между двумя капитальными гаражами. Кто-то из владельцев гаражей не заметил котят и заделал дыру толстыми листами железа.

Омичка написала в соцсетях и попросила о помощи. Местные быстро откликнулись, и котят удалось быстро вызволить из плена. Женщина забрала малышей с собой, теперь она ищет кормящую кошку, чтобы позаботиться о новорожденных.

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