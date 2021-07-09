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Жители Омска спасли замурованных между гаражей котят

  /   Обновлено: 09 июля 2021 13:33
Общество
Жители Омска спасли замурованных между гаражей котят
pixabay.com  /  congerdesign

Омск, 9 июля. Неравнодушные омичи рассказали, что обнаружили котят, которые оказались буквально замурованы между гаражами. Им удалось спасти малышей.

В одном из гаражных кооперативов города женщина случайно услышала странные звуки. Они доносились из замурованной ниши между двумя капитальными гаражами. Кто-то из владельцев гаражей не заметил котят и заделал дыру толстыми листами железа.

Омичка написала в соцсетях и попросила о помощи. Местные быстро откликнулись, и котят удалось быстро вызволить из плена. Женщина забрала малышей с собой, теперь она ищет кормящую кошку, чтобы позаботиться о новорожденных.

Зоозащитникам из Сахалина удалось спасти бродячую собаку, сообщал ФАН. Ей весной неизвестные изрешетили охотничьей дробью ноги.

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