Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 июля 14:00
13:57
Происшествия
В КБР задержали пилота, сбежавшего после жесткой посадки Ми-2
13:56
Общество
Попова заявила, что в России нет штаммов коронавируса «Дельта» и «Эпсилон»
13:55
Происшествия
В Москве нашли мертвой чемпионку СССР и участницу Олимпиады Галину Костенко
13:53
Экономика
Путин указал на важность сохранения исторической правды о Второй мировой войне
13:51
Происшествия
Водителя маршрутки, сбившего насмерть школьника в Приморье, отправили в колонию
13:50
Происшествия
Путин обсудил с Совбезом контроль за оборотом оружия в России
13:50
Шоу-бизнес
Появились фото 73-летней Ротару без ретуши
13:48
Общество
Надежда Ангарская призналась, что боится агрессии со стороны своего бывшего мужа
13:47
Общество
Попова назвала наиболее уязвимую к коронавирусу категорию людей
13:45
Общество
Врач Исакова рассказала, как избежать теплового удара в жару
Все новости

Отель в Марракеше отказался размещать одиноких марокканских женщин
Африка
Отель в Марракеше отказался размещать одиноких марокканских женщин
wikipedia.org  /  giggel / CC BY 3.0

Рабат, 9 июля. Отель Marrakech DomaineAbiad извинился за сексистскую и дискриминационную политику после критики в социальных сетях за отказ предоставить номера одиноким марокканским женщинам, которые приехали отдохнуть без сопровождения.

Руководство гостиницы назвало случившееся серьезной ошибкой и заявило, что директор по коммуникациям написал абсурдное предложение, поэтому его отстранили от работы. Кроме того, марракешский отель разрешил женщинам, которые почувствовали себя оскорбленными, бесплатно разместиться на ночь в любые выходные.

В дополнение к письменным извинениям Marrakech Domaine Abiad обнародовал видео, в котором менеджер от имени управленческой команды извинилась за недопонимание. Однако, несмотря на быструю реакцию отеля, пользователи соцсетей, которые борются с сексизмом и гендерной дискриминацией, остались непоколебимы.

По их мнению, гостиница считает, что вправе принижать одиноких марокканских женщин, поскольку такая практика укоренилась в королевстве. Еще руководство Marrakech Domaine Abiad освободило себя от ответственности и вместо этого обвинило во всем директора по коммуникациям.

Другие пользователи добавили, что «если вы одинокая марокканская женщина с марракешским адресом в документе, удостоверяющем личность, тогда вам систематически откажут в большинстве отелей города».Так, общее отношение людей к гостинице осталось отрицательным, некоторые призвали бойкотировать Marrakech Domaine Abiad.

Вернуться назад

марокко
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru