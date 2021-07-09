Отель в Марракеше отказался размещать одиноких марокканских женщин

Рабат, 9 июля. Отель Marrakech DomaineAbiad извинился за сексистскую и дискриминационную политику после критики в социальных сетях за отказ предоставить номера одиноким марокканским женщинам, которые приехали отдохнуть без сопровождения.

Руководство гостиницы назвало случившееся серьезной ошибкой и заявило, что директор по коммуникациям написал абсурдное предложение, поэтому его отстранили от работы. Кроме того, марракешский отель разрешил женщинам, которые почувствовали себя оскорбленными, бесплатно разместиться на ночь в любые выходные.

В дополнение к письменным извинениям Marrakech Domaine Abiad обнародовал видео, в котором менеджер от имени управленческой команды извинилась за недопонимание. Однако, несмотря на быструю реакцию отеля, пользователи соцсетей, которые борются с сексизмом и гендерной дискриминацией, остались непоколебимы.

По их мнению, гостиница считает, что вправе принижать одиноких марокканских женщин, поскольку такая практика укоренилась в королевстве. Еще руководство Marrakech Domaine Abiad освободило себя от ответственности и вместо этого обвинило во всем директора по коммуникациям.

Другие пользователи добавили, что «если вы одинокая марокканская женщина с марракешским адресом в документе, удостоверяющем личность, тогда вам систематически откажут в большинстве отелей города».Так, общее отношение людей к гостинице осталось отрицательным, некоторые призвали бойкотировать Marrakech Domaine Abiad.