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Мурашко заявил, что в последнее время у больных COVID-19 быстрее проявляются симптомы

  /   Обновлено: 09 июля 2021 13:53
Общество
Мурашко заявил, что в последнее время у больных COVID-19 быстрее проявляются симптомы
government.ru  /  Правительство России

Москва, 9 июля. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что у тех, кто заразился коронавирусной инфекцией в последнее время, наблюдается более быстрое проявление симптомов.

По словам главы Минздрава, в стране есть запас реанимационных коек. Однако симптоматика растет очень быстро, подчеркнул Мурашко. Он отметил, что при заражении коронавирусом важно быстро начать терапию, чтобы снизить риски развития тяжелого течения заболевания.

Минздрав РФ ранее заявил, что россиянам следует строго соблюдать профилактические меры после вакцинации против COVID-19. Их стоит придерживаться в течение 42 дней.

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мурашко симптомы коронавирус
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