Захарова указала на неполноценность списка подавляющих свободу слова стран

Москва, 9 июля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала список стран, подавляющих свободу СМИ, куда включили Россию.

Автором списка является неправительственная организация НПО «Репортеры без границ». Захарова указала, что список таких стран является неполным без Латвии, Эстонии и США, где журналисты неоднократно жаловались на давление со стороны властей.

«Это низкопробное хамство в стиле желтой прессы. Если структура провозглашает себя профессиональным журналистским объединением, она должна быть объективной на 100%», — высказалась спикер ведомства на брифинге.

По словам Захаровой, особняком в списке должна стоять Украина, где за короткое время закрыли три независимых канала и выгнали российские СМИ из страны.

Ранее Захарова заявила, что заявления Литвы и других стран ЕС в адрес Белоруссии по вопросу нелегальных мигрантов нелепы и смехотворны. По ее словам, слышать о жалобах европейских стран относительно некой миграционной угрозы, исходящей от Белоруссии, смешно.