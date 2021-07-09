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Боевик «Война будущего» может получить продолжение с Крисом Праттом
Общество
Боевик «Война будущего» может получить продолжение с Крисом Праттом
Кадр из фильма «Война будущего»

Лос-Анджелес, 9 июля. Остросюжетный боевик «Война будущего» может получить продолжение. Американская компания Amazon начала переговоры по поводу начала съемок нового фильма.

Компания начала переговоры с исполнителем главной роли — голливудским актером Крисом Праттом. Предположительно, кресло режиссера вновь достанется Крису МакКею, занимавшемуся постановкой первой части.

Кроме звезды киновселенной Marvel, на съемочную площадку могут вернуться и другие артисты оригинального фильма. По информации издания Deadline, это могут быть Ивонн Страховски, известная по роли Сары Уокер в сериале «Чак», и звезда «Лиги справедливости Зака Снайдера» Дж. К. Симмонс.

Премьера фильма «Война будущего» состоялась на видеосервисе Prime Video 2 июля. В этот день ленту посмотрели больше 2,4 миллиона пользователей в США.

Фильм рассказывает о будущем, в котором человечество проигрывает в войне с инопланетной формой жизни. Для того чтобы прогнать захватчиков, ученые разработали технологию, с помощью которой можно вызвать помощь из прошлого.

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