Кирилл Капризов может подписать однолетнее соглашение с ЦСКА

Москва, 9 июля. Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов может ближайший сезон провести в России. Нападающим активно интересуется московский ЦСКА.

Капризов не хочет подписывать новый контракт с «Миннесотой» на 8 млн долларов на 8 лет в связи с тем, что форвард хотел бы иметь реальный шанс выиграть Кубок Стэнли в ближайшем будущем. Игрок заинтересован в новом контракте с «Уайлд», однако россиянин готов поставить подпись только под четырехлетним соглашением с тем же окладом.

В случае отказа подписывать новый договор, Капризов может провести ближайший сезон в Континентальной хоккейной лиге, где форвардом интересуется московский ЦСКА, сообщает ТАСС. На данный момент, у «армейцев» есть свободные 60 млн рублей под потолком зарплат.

Ранее стало известно, что матч всех звезд КХЛ пройдет в Челябинске. Мероприятие продлится неделю с 8 по 15 января 2022 года.