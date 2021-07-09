Глава Роспотребнадзора оценила охват тестирования на COVID-19 в России

Москва, 9 июля. Глава Роспотребнадзора Анна Попова поделилась статистикой по охвату тестирования на наличие коронавирусной инфекции в России.

Охват тестирования на COVID-19 в России составляет 339,4 на 100 тысяч человек населения. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она уточнила, что минимальный охват составляет 200 на 100 тысяч человек. Уточняется, что к системе получения результатов теста через портал государственных услуг подключен 41 регион страны.

Как сообщает «Ридус», отрицательные результаты ПЦР-тестирования нужны для заселения в отели Краснодарского края. При этом туристам будет необходимо вакцинироваться в течение трех дней. Результаты теста также требуются и для туристов, планирующих отдохнуть в Египте.