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Российский рынок акций растет в начале торгов

  /   Обновлено: 09 июля 2021 13:22
Экономика
Российский рынок акций растет в начале торгов
moex.com  /  Московская биржа

Москва, 9 июля. Рост биржевых индексов зафиксирован на открытии российского рынка 9 июля. Частично это может быть вызвано падением накануне.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,12%, его значение составило 3865,62 пункта, пишет ТАСС со ссылкой на данные торговой площадки. Цена с запасом превышает ближайшую линию поддержки, которую специалисты проводят на уровне 3840 пунктов.

Индекс РТС повысился на 0,23% и достиг 1631,69 пункта. Зона поддержки для данного индекса составляет 1600, то есть разрыв между ней и текущим значением даже больше, чем в первом случае.

Стоимость нефти тем временем повышается: сентябрьский фьючерс на баррель марки Brent растет на 0,4% и достигает 74,42 доллара. Сорта ICE и WTI также растут в цене на 0,4–0,6%.

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