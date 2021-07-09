Российский рынок акций растет в начале торгов

Москва, 9 июля. Рост биржевых индексов зафиксирован на открытии российского рынка 9 июля. Частично это может быть вызвано падением накануне.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,12%, его значение составило 3865,62 пункта, пишет ТАСС со ссылкой на данные торговой площадки. Цена с запасом превышает ближайшую линию поддержки, которую специалисты проводят на уровне 3840 пунктов.

Индекс РТС повысился на 0,23% и достиг 1631,69 пункта. Зона поддержки для данного индекса составляет 1600, то есть разрыв между ней и текущим значением даже больше, чем в первом случае.

Стоимость нефти тем временем повышается: сентябрьский фьючерс на баррель марки Brent растет на 0,4% и достигает 74,42 доллара. Сорта ICE и WTI также растут в цене на 0,4–0,6%.