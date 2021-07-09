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Полицейского наградили офицерским кортиком за поимку севастопольского маньяка

  /   Обновлено: 09 июля 2021 13:39
Происшествия
Полицейского наградили офицерским кортиком за поимку севастопольского маньяка
Невские Новости

Севастополь, 9 июля. Эксперт севастопольского криминалистического центра Управления МВД России Игорь Кротюк был представлен к награде за поимку особо опасного преступника.

Его лично наградил глава Министерства внутренних дел России Владимир Колокольцев.

В частности, правоохранитель помог раскрыть резонансное дело севастопольского насильника, которого не могли поймать с 2014 года. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, старший лейтенант Кротюк в ходе осмотра очередного места преступления наткнулся на отпечаток пальца. Это позволило в кратчайшие сроки обнаружить и задержать преступника.

При проведении генетической экспертизы было установлено, что задержанный причастен сразу к 19 преступлениям. Уголовное дело против него было передано на рассмотрение Балаклавского районного суда города Севастополя.

Решением главы МВД России Игоря Кротюка наградили офицерским кортиком, отметив его мастерство, позволившее раскрыть целый ряд резонансных преступлений.

Ранее учащуюся одной из петербургских школ наградили медалью МЧС РФ за спасение несовершеннолетнего ребенка.

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