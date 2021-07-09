«Уж лучше, чем Турция»: Онищенко назвал плюсы возобновление авиасообщения с Египтом

Известный российский политик, депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал возобновление полномасштабного авиасообщения между Россией и Египтом, что с высокой долей вероятности повлечет за собой отток части российского туристического потока на египетское направление.

Ранее стало известно об указе президента РФ от 8 июля о прекращении действий президентских указов №553 от 8 ноября 2015 года и №7 от 2 января 2018 года, резко ограничивших авиасообщение с Египтом. Запрет был связан с отсутствием гарантий безопасности полетов после крушения в результате теракта российского авиалайнера в октябре 2015 года. В настоящее время проблемы с безопасностью устранены, и полеты возобновляются, чем уже готовы воспользоваться туроператоры.

Комментируя эту новость, Геннадий Онищенко подчеркнул, что остается при своем мнении — россиянам следует отдавать предпочтение отечественным курортам, которые не уступают зарубежным, а по многим позициям их превосходят. Только так можно по-настоящему развить в России туристическую отрасль, вместо того, чтобы кормить владельцев заграничных отелей.

«Вообще-то я по-прежнему отношусь к этому [к массовому отдыху россиян за границей] крайне отрицательно. Но открытие авиасообщения с Египтом, насколько я понимаю, связано с устранением там проблем с безопасностью. Так что, если смотреть на ситуацию с этой стороны, то такое решение понятно. А если рассматривать проблему с точки зрения опасности подхватить на курорте коронавирусную инфекцию, тут, конечно, уж лучше Египет, чем Турция. И если кто-то из наших граждан, которым так не сидится дома, переориентируется с турецкого направления на египетское — это к лучшему. Это спасет большое количество людей от заболеваний, а значит, в какой-то мере послужит сохранению здоровья граждан», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

Личный архив / Арсений Островский

Одна из крупнейших в истории по числу жертв авиакатастрофа с российским лайнером произошла 31 октября 2015 года на территории Египта. Airbus A321-231 компании «Когалымавиа», летевший из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, потерпел катастрофу над центральной частью Синайского полуострова. Погибли все находившиеся на борту 224 человека — 217 пассажиров и 7 членов экипажа. Большинство погибших были петербуржцами. Трагедия стала крупнейшей авиакатастрофой в истории Египта и самолетов семейства Airbus A320, а также самой массовой за всю историю гибелью граждан РФ в авиакатастрофе.

После этого Россия приостановила авиасообщение с Египтом до восстановления там должного уровня безопасности полетов.