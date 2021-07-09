Правительство России выделит 2,5 млрд рублей на лечение пациентов с COVID-19

Москва, 9 июля. Правительство России направит 2,5 млрд рублей на медикаменты для пациентов с коронавирусной инфекцией.

Это позволит обеспечить лекарствами 790 тыс. россиян. Также необходимо сохранить в запасе койки для пациентов с коронавирусом. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом. Российские регионы должны действовать на опережение и быстро реагировать на изменения эпидемиологической обстановки.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее оценила охват тестирования на коронавирус среди жителей России. Согласно статистике, в стране проходят обследование более 339 человек на 100 тысяч населения.