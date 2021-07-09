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В Краснодаре уволили директора «Баскет-холла» после концерта Zivert

  /   Обновлено: 09 июля 2021 13:17
Общество
В Краснодаре уволили директора «Баскет-холла» после концерта Zivert
instagram.com  /  @_zivert

Краснодар, 9 июля. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об увольнении директора арены «Баскет-холл» после проведения несанкционированного концерта певицы Zivert.

Глава региона в Stories Instagram сообщил своим подписчикам, что ситуация с мероприятием не осталась незамеченной. Концерт певицы прошел с грубыми нарушениями антикоронавирусных ограничений. В связи с чем всех виновных сразу же привлекли к ответственности.

«Не могу не отреагировать на эту ситуацию. Директор «Баскет-холла» уже написал заявление об увольнении. Его действиям дадут оценку правоохранительные органы», — заявил Кондратьев.

Ранее стало известно, что концерт популярной певицы, который прошел 7 июля, не был согласован с органами исполнительной власти края и региональным управлением Роспотребнадзора. В оперштабе Краснодарская края в интервью ФАН сообщили, что к организаторам массового мероприятия будут применены меры в соответствии с законодательством.

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концерт кондратьев Zivert баскет-холл
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