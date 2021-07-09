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Лавров заявил, что Россия ничего не будет делать по ситуации в Афганистане

  /   Обновлено: 09 июля 2021 13:43
Политика
Лавров заявил, что Россия ничего не будет делать по ситуации в Афганистане
mid.ru  /  Министерство иностранных дел Российской Федерации

Душанбе, 9 июля. Россия не будет предпринимать никаких шагов в отношении Афганистана до тех пор, пока напряженная ситуация будет развиваться только внутри страны, заявил глава МИД Сергей Лавров.

Невмешательство России в ситуацию в Афганистане будет длиться ровно до тех пор, пока напряженность сохраняется исключительно на его территории, подчеркнул дипломат. Однако Москва выражает обеспокоенность расширением позиций группировки "Талибан"1 (признана террористической и запрещена в РФ) и возможностью переключения боевых действий на территории соседних с Афганистаном стран.

Россия продолжит соблюдать обязанности перед союзниками по линии ОДКБ, заверил глава российского международного ведомства. Если агрессия талибов перейдет на граничащий с Афганистаном Таджикистан, Москва незамедлительно примет соответствующие меры.

Глава МИД России Сергей Лавров встретился 9 июля с индийской делегацией в Москве. Фото события опубликовала в личном Telegram-канале пресс-секретарь ведомства Мария Захарова.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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россия афганистан лавров талибан
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