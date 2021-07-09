Темпы вакцинации от COVID-19 в России увеличились почти в два раза

Москва, 9 июля. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поделился статистикой по темпам вакцинации от коронавирусной инфекции в России.

Темпы вакцинации от коронавирусной инфекции в России за неделю увеличились в 1,8 раза. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он отметил, что в настоящий момент в России развернуто более шести тысяч стационарных пунктов вакцинации.

Процедура вакцинации от COVID-19 в России проводится бесплатно. Она позволяет значительно снизить вероятность заболевания коронавирусом в тяжелой форме. Как сообщает издание «Ридус», лишь 0,7% вакцинировавшихся заболели COVID-19. Также вакцинация позволяет избежать появления нового суперштамма SARS-CoV-2.