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Темпы вакцинации от COVID-19 в России увеличились почти в два раза

  /   Обновлено: 09 июля 2021 13:14
Общество
Темпы вакцинации от COVID-19 в России увеличились почти в два раза
pixabay.com

Москва, 9 июля. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поделился статистикой по темпам вакцинации от коронавирусной инфекции в России.

Темпы вакцинации от коронавирусной инфекции в России за неделю увеличились в 1,8 раза. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он отметил, что в настоящий момент в России развернуто более шести тысяч стационарных пунктов вакцинации.

Процедура вакцинации от COVID-19 в России проводится бесплатно. Она позволяет значительно снизить вероятность заболевания коронавирусом в тяжелой форме. Как сообщает издание «Ридус», лишь 0,7% вакцинировавшихся заболели COVID-19. Также вакцинация позволяет избежать появления нового суперштамма SARS-CoV-2.

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Михаил Мурашко вакцинация статистика коронавирус
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