Семьи с детьми смогут подавать заявку на господдержку по ипотеке онлайн

Москва, 9 июля. Многодетные семьи Российской Федерации вскоре получат возможность подавать заявки на погашение части ипотечных кредитов онлайн.

Обращаться за господдержкой граждане смогут с помощью портала «Госуслуги». Данная возможность появится до конца текущего года, говорится в сообщении пресс-службы ДОМ.РФ.

«Мы не стоим на месте, совместно с Минфином нашли способ сократить время, прорабатываем возможность подачи заявок напрямую к нам через портал госуслуг», — цитирует «ФедералПресс» директора подразделения «Государственные программы в жилищной сфере» ДОМ.РФ Виталия Насонова.

На сегодняшний день для оформления заявки на погашение части ипотеки по спецпрограмме семьям с тремя и более детьми необходимо обратиться с заявлением в банк. Затем он направляет запрос в ДОМ.РФ, после чего средства перечисляются кредиторам.

Правительство России ранее заявляло о выделении дополнительных 27 миллиардов рублей на программу софинансирования ипотеки для многодетных граждан. Семьи, где родился третий и последующие дети, получают по 450 тысяч рублей и могут использовать эти средства на частичную выплату ипотеки.