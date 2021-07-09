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Россиян призвали строго соблюдать меры профилактики после вакцинации

  /   Обновлено: 09 июля 2021 13:42
Общество
Россиян призвали строго соблюдать меры профилактики после вакцинации
pixabay.com

Москва, 9 июля. Минздрав РФ заявил, что россиянам следует строго соблюдать профилактические меры после вакцинации против коронавирусной инфекции.

В ведомстве отметили, что россияне должны соблюдать профилактические меры в течение 42 дней после вакцинации от коронавируса. Согласно рекомендациям ведомства, после вакцинации не рекомендуются интенсивные физические нагрузки, стоит отказаться от походов в сауну и употребления спиртного. Пока не выработается иммунитет, следует носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее призвала к обширной вакцинации всего населения РФ. По ее словам, это сделает Россию передовой страной в борьбе с коронавирусом.

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