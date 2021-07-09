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Луи ван Гал претендует на пост главного тренера сборной Нидерландов

  /   Обновлено: 09 июля 2021 13:11
Спорт
Луи ван Гал претендует на пост главного тренера сборной Нидерландов
Global Look Press  /  nordphoto / Straubmeier

Амстердам, 9 июля. Экс-тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал близок к возвращению в национальную команду.

Представители Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB) начали переговоры с Луи ван Галом в Португалии, сообщили журналисты издания AD. По информации источника, 69-летний специалист является основным кандидатом на пост главного тренера национальной команды.

Ван Гал дважды возглавлял сборную Нидерландов. Под его руководством национальная команда становилась бронзовым призером чемпионата мира 2014 года.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что сборную России по футболу возглавит иностранный специалист. Об этом он рассказал во время брифинга.

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