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Мурашко назвал число привитых первым компонентом вакцины от коронавируса россиян

  /   Обновлено: 09 июля 2021 13:24
Общество
Мурашко назвал число привитых первым компонентом вакцины от коронавируса россиян
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 9 июля. Число россиян, привитых первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции, приближается к 30 миллионам, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Так, за неделю в стране темпы вакцинации от COVID-19 увеличились в 1,8 раза. В число лидеров по охвату вакцинацией на данный момент вошли Белгородская область, Чечня, Чукотка, Республика Тыва и Ямал.

Каждый день от инфекции прививаются до 850 тыс. граждан. Прививочная кампания в стране в настоящий момент идет активными темпами, добавил глава Минздрава России.

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россия вакцинация коронавирус
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