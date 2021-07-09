Мурашко назвал число привитых первым компонентом вакцины от коронавируса россиян

Москва, 9 июля. Число россиян, привитых первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции, приближается к 30 миллионам, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Так, за неделю в стране темпы вакцинации от COVID-19 увеличились в 1,8 раза. В число лидеров по охвату вакцинацией на данный момент вошли Белгородская область, Чечня, Чукотка, Республика Тыва и Ямал.

Каждый день от инфекции прививаются до 850 тыс. граждан. Прививочная кампания в стране в настоящий момент идет активными темпами, добавил глава Минздрава России.