Беременная Лиза Арзамасова показала видео с тренировки в спортзале

Москва, 9 июля. Актриса Елизавета Арзамасова, несмотря на беременность, продолжает вести активный образ жизни. Девушка рассказала, что недавно отправилась в спортивный зал, чтобы снять напряжение.

Знаменитость вместе с супругом Ильей Авербухом находится в Сочи, где у него во Дворце зимнего спорта «Айсберг» состоится премьера ледового шоу «Анна Каренина». Арзамасова находится рядом с мужем, который вносит последние штрихи в показ перед встречей со зрителями.

Пока супруг проводит время в «Айсберге», знаменитость тренируется в спортивном зале. Звезда сериала «Папины дочки» делает специальную гимнастику для беременных.

Она показала кадры с тренировки в своем Instagram-аккаунте. Арзамасова на ролике запечатлена сидящей на коврике для йоги в коротких шортах и футболке.

«Тем временем снимаю волнение», — подписала короткое видео 26-летняя актриса.

Елизавета Арзамасова вышла замуж за Илью Авербуха в конце прошлого года. Долгое время звезды скрывали свои отношения, поэтому неизвестно, сколько они были вместе. Спустя несколько месяцев после свадьбы влюбленные объявили радостную новость: они станут родителями.