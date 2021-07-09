Мужчину признали виновным за расправу над женой 14 лет назад в Тульской области

Тула, 9 июля. Громкое уголовное дело рассмотрено судом присяжных в Тульской области. События противоправного деяния произошли еще 14 лет назад, но подозреваемого удалось установить совсем недавно.

Осенью 2007 года житель региона поссорился со своей женой. Мужчина сильно избил ее и не пустил домой. Окровавленная потерпевшая осталась на лестничной клетке в холодном подъезде, где ее нашли соседи. Спустя полтора месяца жертва скончалась в больнице. Ранее ФАН подробно рассказывал об обстоятельствах происшествия и деталях раскрытия преступления.

Государственное обвинение направило свое решение в суд. Свой вердикт в отношении 41-летнего мужчины уже дали присяжные.

«Присяжные согласились с мнением государственных обвинителей и признали мужчину виновным в инкриминируемом преступлении», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Это преступление предусмотрено статьей 111 Уголовного кодекса. Точка в уголовном деле будет поставлена после обсуждения последствий вердикта на судебном заседании.