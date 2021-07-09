Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 июля 13:58
13:56
Общество
Попова заявила, что в России нет штаммов коронавируса «Дельта» и «Эпсилон»
13:55
Происшествия
В Москве нашли мертвой чемпионку СССР и участницу Олимпиады Галину Костенко
13:53
Экономика
Путин указал на важность сохранения исторической правды о Второй мировой войне
13:51
Происшествия
Водителя маршрутки, сбившего насмерть школьника в Приморье, отправили в колонию
13:50
Происшествия
Путин обсудил с Совбезом контроль за оборотом оружия в России
13:50
Шоу-бизнес
Появились фото 73-летней Ротару без ретуши
13:48
Общество
Надежда Ангарская призналась, что боится агрессии со стороны своего бывшего мужа
13:47
Общество
Попова назвала наиболее уязвимую к коронавирусу категорию людей
13:45
Общество
Врач Исакова рассказала, как избежать теплового удара в жару
13:45
Общество
Скарлетт Йоханссон может появиться в новых проектах Marvel
Все новости

Мужчину признали виновным за расправу над женой 14 лет назад в Тульской области
Происшествия
Мужчину признали виновным за расправу над женой 14 лет назад в Тульской области
pixabay.com  /  Sang Hyun Cho

Тула, 9 июля. Громкое уголовное дело рассмотрено судом присяжных в Тульской области. События противоправного деяния произошли еще 14 лет назад, но подозреваемого удалось установить совсем недавно.

Осенью 2007 года житель региона поссорился со своей женой. Мужчина сильно избил ее и не пустил домой. Окровавленная потерпевшая осталась на лестничной клетке в холодном подъезде, где ее нашли соседи. Спустя полтора месяца жертва скончалась в больнице. Ранее ФАН подробно рассказывал об обстоятельствах происшествия и деталях раскрытия преступления.

Государственное обвинение направило свое решение в суд. Свой вердикт в отношении 41-летнего мужчины уже дали присяжные.

«Присяжные согласились с мнением государственных обвинителей и признали мужчину виновным в инкриминируемом преступлении», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Это преступление предусмотрено статьей 111 Уголовного кодекса. Точка в уголовном деле будет поставлена после обсуждения последствий вердикта на судебном заседании.

Вернуться назад

суд тульская область уголовное дело правосудие суд присяжных
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru