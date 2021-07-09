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Стали известны детали кровавой провокации ЦРУ в Молдавии
Политика
Стали известны детали кровавой провокации ЦРУ в Молдавии
Федеральное агентство новостей

Кишинев, 9 июля. Сотрудники ЦРУ США готовили покушение на бывшего кандидата в президенты Молдавии и нынешнюю главу государства Майю Санду в случае победы на выборах экс-президента Игоря Додона.

Компрометирующие документы, раскрывающие детали кровавой провокации, попали в руки журналистов «ПолитНавигатора». Из опубликованных материалов следует, что замглавы Службы информации и безопасности Молдавии Артур Гуменюк получил приказ от сотрудника ЦРУ Амитабы Бумик следить за Майей Санду и готовить покушение на нее в случае победы Додона.

Гуменюк использовал как действующих, так и ушедших в отставку сотрудников молдавских спецслужб. В кратчайшие сроки на Санду было собрано досье, вплоть до плана проникновения в ее квартиру. Полученные данные должны были использоваться для покушения на кандидата в президенты, а позже для выдвижения ложных обвинений. Ситуация показывает, что американский Госдеп готов пойти на разные ухищрения только для того, чтобы лояльный к России политик не занял пост лидера.

Предвыборная кампания Майи Санду в Молдавии вызвала немало вопросов в России. Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова открыто обвинила США во вмешательстве во внутренние дела республики.

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