Мать изнасилованной и убитой в Подмосковье женщины не пустила ее домой перед трагедией

Воскресенск, 9 июля. Следователи составили фотороботы предполагаемых насильников и убийц жительницы Воскресенска. Как стало известно ФАН, мать перед трагедией не пустила погибшую домой из-за ее сильного алкогольного опьянения.

В дежурную часть полиции 27 августа 2020 года поступило сообщение от женщины, которая рассказала, что утром шла на работу и увидела в кустах тело неизвестного человека. На место происшествия выдвинулась оперативно-следственная группа. Судебные эксперты выяснили, что погибшую перед убийством жестоко изнасиловали.

По данному факту следователи СКР возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство» и по статье 131 УК РФ «Изнасилование». На данный момент сыщики не смогли найти подозреваемых в злодеянии.

«Потерпевшая занималась попрошайничеством возле одного из питейных заведений Воскресенска, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Перед смертью она пришла домой в состоянии алкогольного опьянения, но мать не пустила ее в жилище, сказав, чтобы та шла на улицу и немного протрезвела. Минут через пять женщина остыла и решила пустить дочь на ночлег, однако пострадавшая уже отсутствовала в подъезде».

Погибшая вышла на улицу и попалась на глаза злоумышленникам. Они затащили ее в лесополосу возле одного из домов на улице Железнодорожной, изнасиловали и убили.

«Погибшая женщина была похожа на мужчину. Если посмотреть на ее фотографию, то вы однозначно придете к выводу, что перед вами портрет молодого человека. После убийства в пивной магазин вошли двое мужчин. По словам продавца, они вели себя неадекватно, а их руки были вымазаны веществом, похожими на кровь. За приобретенную продукцию покупатели расплатились мелочью. Эти факты дают повод предполагать, что эти люди могут быть причастны к совершению тяжкого преступления», — дополнил источник.

Следователи СКР составили фотороботы разыскиваемых мужчин и просят оказать помощь в их поимке. Обладающих информацией россиян просят позвонить по телефону 8 (915) 191-39-68. Силовики гарантируют полную анонимность.