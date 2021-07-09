Маркетолог объяснил успех «Майора Грома» на Netflix тоской по «Грязному Гарри»

Аудиторией, обеспечившей успех фильму «Майор Гром. Чумной доктор» за рубежом стала часть общества, уставшая от прессинга меньшинств. Таким мнением поделился в беседе с ФАН маркетолог Николай Григорьев.

Эксперт прокомментировал новость о том, что фильм режиссера Олега Трофима вошел в топ-10 самых просматриваемых картин на платформе Netflix в 65 странах.

«С точки зрения доли влияния на рынок кинематографа Россия — страна почти отсутствующая. Бывают редкие исключения, умерший недавно режиссер Владимир Меньшов получал «Оскар», в каком-нибудь артхаусе мы иногда что-то можем», — сообщил специалист.

Николай Григорьев предположил, чем можно объяснить такую востребованность и зрителей ленты из России.

«Я не исключаю, что уставшая от прессинга разнообразных меньшинств, иногда доходящего до социального террора, часть западного общества искренне заинтересовалась картиной. Просто обычно большинство более молчаливо. Сейчас мы его не слышим. Эта часть боится вступить в прямую конфронтацию, но могут выбрать, что им потреблять», — пояснил собеседник ФАН.

фото из личного архива Николая Григорьева /

В завершение он обратил внимание и на еще одну интересную деталь, связанную с восприятием иностранцами брутального образа главного героя фильма Олега Трофима.

«Когда они видят историю, которая, несмотря на ее стилистическую современность, во многом идейно придерживается традиционных установок, то она им интересна. У них и раньше создавали такие. Вспомните ленты с Клинтом Иствудом, тот же «Грязный Гарри». Вы увидите, что все это — то же самое, только в современной упаковке. У них больше нет таких «Грязных Гарри». Теперь в главных ролях там разного рода меньшинства», — подытожил маркетолог.

Ранее кинорежиссер Дмитрий Корявов через ФАН поздравил с днем рождения актера Дмитрия Певцова. По его словам, несмотря на популярность, артист помогает своим молодым коллегам.