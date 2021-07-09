Жертвами пожара на заводе в Бангладеш стали 53 человека

Дакка, 9 июля. Число погибших в результате пожара, вспыхнувшего на заводе по производству сока в городе Нараянгандж в Бангладеш, увеличилось до 53.

Пожар начался в семиэтажном здании. Спасатели смогли взять огонь под контроль, но вскоре возгорание снова усилилось. Экстренные службы продолжают работать на месте происшествия.

Точное число жертв пожара установить пока нельзя. Из-под завалов могут быть извлечены тела жертв, заявил представитель пожарной службы и гражданской обороны округа Нараянгандж Абдуллу аль-Арефина.

По предварительным данным, причиной возгорания могли стать сварочные работы. Пострадавших направили в ближайшие больницы. Ведется расследование произошедшего.

В Елизаветинской больнице Петербурга вспыхнул пожар, сообщал ФАН. Спасатели эвакуируют персонал и пациентов из здания медучреждения на улице Вавиловых.