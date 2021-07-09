МВД Ливана отказалось допросить главу службы безопасности по делу о взрыве в порту Бейрута

Бейрут, 9 июля. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Ливана Мухаммад Фахми отказался от допроса главы службы безопасности страны Аббаса Ибрагима по делу о взрыве в бейрутском порту, который произошел в августе прошлого года.

Caretaker Interior Minister Mohamed Fehmi has rejected Judge Tarek Bitar’s request to question the head of General Security, Abbas Ibrahim, in the Beirut blast probe, sources tell Reuters.



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Соответствующий запрос на имя и.о. главы МВД Ливана направил ведущий следователь по данному делу: он потребовал, чтобы с нескольких высокопоставленных чиновников, включая Ибрагима, был снят судебный иммунитет. Однако, как сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, судья Тарек Битар получил отказ Фахми на это ходатайство.

Бейрутская трагедия

Мощный взрыв на одном из складов в порту Бейрута произошел в начале августа 2020 года. Жертвами инцидента стали 211 человек, более шести тысяч получили ранения различной степени тяжести. Взрывной волной было разрушено порядка четырех тысяч зданий, без жилья остались около 300 тысяч человек.

Lebanon is still reeling, two weeks after deadly Beirut blasts https://t.co/k8HCtRfxn6 pic.twitter.com/Z4ik3AgS9H — FRANCE 24 (@FRANCE24) August 18, 2020

МВД Ливана назвало причиной трагедии возгорание аммиачной селитры, хранившейся на складе. Власти пришли к выводу, что не менее трех тысяч тонн этого вещества на протяжении нескольких лет хранились в ненадлежащих условиях.

С момента взрыва ведутся разговоры о планах по восстановлению порта Бейрута. Принять участие в этом процессе планируют сразу несколько стран, среди которых и Россия.

Russia to study rebuilding Beirut's destroyed silos https://t.co/hgNi628sUF via @TheNationalNews — Mina Al-Oraibi (@AlOraibi) June 28, 2021

В конце июня деловая делегация из РФ посетила пострадавший объект, а также провела встречу с официальными лицами республики, чтобы обсудить планы реконструкции порта.

И.о. министра транспорта Ливана Мишель Наджар заявлял, что российские эксперты могут принять участие в строительстве бункера в порту Бейрута, а также на аналогичном объекте в Триполи, на севере страны.

Среди государств, которые также интересуются возможностью участия в реконструкции бейрутского порта — Германия, Турция и Китай. В апреле представители нескольких немецких компаний даже разработали план восстановления объекта и прилегающих к нему районов.

Exclusive: Germany to propose Beirut port reconstruction with 'strings attached' - sources https://t.co/cM3aMJOIvw pic.twitter.com/2dNhHBVVvo — Reuters (@Reuters) April 1, 2021

Проект подразумевает перенос части портовых операций и складских объектов к востоку от основной локации и преобразование трех частей западной акватории в пляжи. Стоимость этого плана оценивается в 5-15 миллиардов долларов. При этом ожидается, что он создаст 50 тысяч новых рабочих мест.