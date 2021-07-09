Правозащитник усомнился в способности совместной борьбы США и России с хакерами

Вице-президент Международного комитета по защите прав человека Александр Ионов рассказал ФАН, почему Россия и США пока не смогут вести совместную борьбу с хакерской угрозой. Он назвал несколько причин, среди которых разная законодательная база, американская сторона политизирует историю с хакерами.

В Вашингтоне считают, что, мол, российские власти несут ответственность за действия хакеров. Это якобы связано с тем, что они проживают на территории России. Об этом заявила в среду на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя итоги состоявшегося несколькими часами ранее межведомственного совещания с участием президента США Джо Байдена, которое было посвящено борьбе с компьютерными вирусами-вымогателями. Она также пояснила, что США не настаивают на причастности России, но все равно считают, что Москва должна реагировать на подобного рода действия.

«Если российское правительство не может или не будет предпринимать шаги против преступных элементов на своей территории, мы будем предпринимать действия или оставляем за собой право на действия со своей стороны», — заключила Псаки.

Global Look Press / Kremlin Pool

Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе беседы с журналистами в Женеве после саммита Россия — США заявил, что больше всего кибератак в мире осуществляется с территории США. Также в число лидеров по числу организованных кибератак, по его словам, входят Канада, Великобритания и две латиноамериканские страны. В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что источником данных о лидерах по проведению кибератак в мире является американская организация LexisNexis Risk Solutions.

«За первое полугодие 2020 года лидерами среди стран-источников всех типов кибератак стали США, Канада, Бразилия, Мексика, Великобритания. LexisNexis Risk Solutions», — сказал Песков.

Вице-президент Международного комитета по защите прав человека Александр Ионов в интервью Федеральному агентству новостей усомнился в способности совместной борьбы с хакерами США и России. По его словам, российская и американская законодательные базы разнятся между собой, что выстраивает некий барьер для сотрудничества в данной сфере.

«Я, как правозащитник, занимался делами Петра Левашова и Станислава Лисова, а также других наших граждан, которых по запросу США экстрадировали из третьих стран. И, к сожалению, нужно отметить, что в большинстве кейсов доказательная база американской стороны является достаточно слабой. И когда мы говорим о взаимодействии между нашими странами в части пресечения преступной мошеннической деятельности в Сети, связанной с незаконным оборотом персональных данных и финансовыми операциями, мы должны понимать, что есть разница между законодательством России и США. Также необходимо понимать, что Америка апеллирует, мягко говоря, к странным кейсам», — сказал собеседник ФАН.

vk.com / Александр Ионов

Также он заявил, что американская сторона постоянно пытается политизировать вопрос, связанный с хакерами, а это также негативно влияет на совместную работу между странами для борьбы с киберпреступностью.

«Я изучал данные сотрудников ФБР, которые касались наших граждан, там можно встретить неоднозначную информацию, иногда даже политизированного характера. Пока не ясно, как выстроить взаимодействие между странами, если у США свой взгляд на ситуацию. Госдеп совместно с Минюстом выдает на российских граждан закрытые ордера, не предупреждая ни Интерпол, ни российскую сторону о возможных задержаниях их на территории третьих стран. При такой конструкции вряд ли сложится нормальная схема взаимодействий», — резюмировал Александр Ионов.

Злоумышленники используют новые способы кражи средств в интернете, предупредили аналитики компании Group-IB. Популярность у мошенников набирают специально создаваемые в Сети сайты-подделки.