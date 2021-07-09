Природа щедро одаряет человека разными полезными и вкусными плодами и ягодами. При этом домашние хозяйки во все времена задавались вопросом — как сохранить эти вкусности как можно дольше. Одним из способов консервирования продуктов является удаление влаги из них. Еще наши бабушки сушили яблоки, груши и абрикосы, разложив их на солнце. Но такой способ остался в прошлом, ведь существуют более современные варианты, например электрические дегидраторы. Этот компактный аппарат, созданный для удаления влаги из овощей, фруктов, ягод, грибов и даже мяса, поможет вам с заготовками на зиму или в путешествие. Но прежде чем принимать решение о покупке этого полезного бытового прибора, разберемся, какую же все-таки пользу он приносит.

Как работает дегидратор?

Дегидрация — это дренаж, сушка, один из методов консервации для сохранения продуктов. Фрукты и овощи после удаления из них влаги не подвержены воздействию вредных микробов, не покрываются плесенью и не портятся. При этом вкус и питательные вещества сохраняются, а аромат даже усиливается.

Некоторые продукты после дегидратора приобретают еще более неповторимый вкус и запах, и многим они нравятся именно в таком, слегка подсушенном виде. Существует даже целый ряд блюд, в которых подсушенные овощи или фрукты — это главная «изюминка». К таким «изюминкам» относятся, например, вяленые помидоры. Существует немало рецептов различных салатов и горячих блюд с их добавлением, а вяленые помидоры в масле с прованскими травами могут выступать в качестве отдельной закуски.

Конструкция дегидраторов довольно проста и включает в себя корпус и лотки для продуктов, нагревательный элемент, термостат, таймер и вентилятор. Продукты раскладывают на лотки и выбирают соответствующий режим дегидрации. Сушка занимает от пары часов до суток — в зависимости от результата, который вы планируете получить. К некоторым приборам прилагается специальная рецептурная книга с полезными советами по подготовке продуктов к обезвоживанию.

Федеральное агентство новостей /

Преимущества дегидрированных фруктов и овощей

Многим хозяйкам даже объяснять не надо, для каких целей в дом приобретается этот полезный аппарат. Для новичков же перечислим те преимущества, которые дает дегидратор-сушилка.

Заготовки на зиму. В летний сезон, когда, фруктов, зелени и овощей много, можно использовать дегидрацию для формирования зимних запасов ягод, грибов и орехов. Правильная сушка гарантирует довольно долгий период хранения этих продуктов.

Удобное хранение. Дегидрированные овощи и фрукты уменьшаются в объеме и занимают меньше места. К тому же весят они меньше натуральных и замороженных.

Здоровое питание. Дегидрированные продукты несколько меняют свой вкус и становятся более насыщенными, что позволяет им выступать в роли отличного перекуса между основными приемами пищи. К тому же все питательные вещества в них сохраняются, а вредные консерванты и жир, наоборот, отсутствуют.

Привычные продукты и блюда приобретают особо насыщенный, яркий вкус. Например, сушеная морковь или лук придадут обычному бульону неповторимый аромат и новые вкусовые оттенки.

Вот лишь краткий перечень продуктов, которые можно подвергать дегидрации: всевозможные фрукты и ягоды с вашего огорода, травы, чеснок, лук, овощи, грибы, семена, орехи, молочные продукты, мясо птицы, рыба.

Чем отличаются дегидратор и сушилка для овощей и фруктов

Обезвоживать продукты можно в сушилках и дегидраторах, однако способ обработки овощей и фруктов при этом будет отличаться. Сушилки устроены проще, чем дегидраторы. Принцип работы сушилки заключается примерно в следующем: внизу корпуса находятся нагревательный элемент и вентилятор, которые прогоняют внутри горячий воздух. Продукты раскладываются на несколько сетчатых поддонов друг над другом. Качество обдува будет зависеть от того, насколько плотно вы разложите продукты. Поток воздуха в сушилках интенсивнее, чем в дегидраторах. Поэтому велика вероятность, что в результате вы получите продукты с сухой корочкой и завяленные внутри. В дегидраторах же воздушные потоки проходят через специальные воздушные каналы, устроенные таким образом, чтобы обдув был равномерным. Кусочки обезвоживаются одинаково по всей толщине.

Температурный режим у дегидраторов более продуман: можно выставлять многочасовой режим сушки и спокойно заниматься другими делами. В свою очередь сушилка требует к себе большего внимания, и термостатов в ней нет. Кроме того, горячая обработка в сушилке разрушает некоторые полезные вещества, находящиеся в продуктах.

Из-за невозможности регулировать температуру сушилки могут чаще перегреваться и быстрее выходить из строя. Дегидратор по всем своим характеристикам более долговечен, некоторые модели можно использовать непрерывно до 3 лет и более. Правда, с точки зрения цены сушилки заметно выигрывают, так как стоят в среднем в 1,5–2 раза меньше дегидраторов.

pixabay.com /

На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе дегидратора

Итак, вы полностью осознали, что в вашей кухне должен быть дегидратор для овощей и фруктов. Остается вопрос — как его выбрать? По способу обдува дегидраторы бывают вертикальные и горизонтальные. У вертикальных горячий воздух поднимается снизу от нагревающего элемента, у горизонтального нагреватель вмонтирован в тыльную заднюю часть, и тепло распространяется равномерно на всех уровнях.

Инфракрасные дегидраторы высушивают овощи и фрукты при помощи инфракрасных лучей, которые находятся в диапазоне между видимым красным светом и поддиапазоном радиоизлучения. Высокая температура при этом не требуется, достаточно нагрева приблизительно до +50°С. Продукты постепенно нагреваются инфракрасными лучами, влага из них испаряется, и остаются волокна с питательными веществами и витаминами. Дегидрация в таких приборах происходит быстро.

Конвекционный дегидратор-сушилка испаряет влагу за счет циркуляции нагретого воздуха. Модельный ряд конвекционных дегидраторов довольно широк, и цена, как правило, не кусается. Впрочем, на этом их преимущества заканчиваются, поскольку продукты в них скорее подвяливаются, а не равномерно обезвоживаются. К тому же процесс дегидрации в них довольно долгий.

Как выбрать дегидратор для овощей и фруктов

Сразу стоит заметить, что большой и мощный дегидратор не может быть дешевым. Но вместе с тем и покупать дорогую технику нет смысла тем хозяйкам, которые не планируют делать запасы ягод, овощей и фруктов на зиму, как говорится, в промышленных масштабах. К тому же слишком мощный аппарат будет занимать довольно много места на кухне. Поэтому для обычной семьи из четырех человек вполне подойдет самый простой дегидратор, а более усовершенствованные дорогие модели с максимальным набором опций будут выбирать поклонники профессиональной техники.

Важный критерий выбора — мощность дегидратора. Чем мощнее аппарат, тем быстрее будет происходить процесс сушки, однако и электроэнергии в этом случае тратится больше, и об этом не стоит забывать.

Еще один критерий — ваши требования к продукту на выходе. Если вам нравятся подвяленные кусочки овощей и фруктов, то для этих целей отлично подойдет вертикальный конвекционный дегидратор. Если же, на ваш взгляд, ягоды, фрукты и рыба должны быть хрупкими и ломкими, то стоит остановить свой выбор на горизонтальном инфракрасном дегидраторе.

Выбирайте модели, где обязательно есть функция таймера и выставления температуры, иначе результат сушения будет непредсказуемым.

Рейтинг топ-5 лучших бытовых дегидраторов для овощей и фруктов по версии ФАН

Дегидратор бытовой RAWMID Modern RMD-10

prt scr Яндекс.Маркет /

Дегидратор (электрическая сушилка) RAWMID отличается стильным современным дизайном: его корпус имеет правильную форму и украшен каленой стеклянной фронтальной дверцей. Степень нагрева и длительность сушки возможно регулировать. Количество лотков под самые разнообразные продукты впечатляет — 10 — из стали, 9 — с бортиками для сочных продуктов, 9 — сетчатых для небольших кусочков. Сушит равномерно благодаря мощному вентилятору на задней стенке прибора. Обдув горизонтальный, все лотки равномерно просушиваются. Для разной степени просушки можно установить разные температурные режимы: от 35°С, сохраняющих энзимы, до 70°С для мяса и рыбы. Есть автоматические режимы — Fast и Raw: первый необходим для дегидрации мяса, рыбы и грибов, его длительность составляет 10 часов при 70°С, а второй рассчитан на 24-часовую сушку, но температура будет меньше в два раза, этот режим хорош для бережной сушки растительной пищи.

Недостатки модели

Длительность процесса сушки;

Слишком короткий сетевой шнур;

Сушка неравномерна: середина сушится быстрее, а края продуктов и крайние лотки — медленнее, поэтому приходится их переставлять.

Дегидратор Kitfort КТ-1909

prt scr Яндекс.Маркет /

Еще один представитель дорогих приборов для дегидрации от компании Kitfort. Тип сушки — конвекционный дегидратор с горизонтальным обдувом, модель снабжена мощным нагревательным элементом и большим вентилятором. В комплекте 9 поддонов из безопасного пластика, поддон для жидкости и сетка. Горизонтальные потоки воздуха позволяют сушить самые разнообразные продукты, не смешивая их ароматы.

Недостатки модели

Хрупкие поддоны с рельефной поверхностью требуют аккуратности при очистке;

Настройки не сохраняются, при сбое электричества приходится выставлять все заново.

Дегидратор OBERHOF Fruchttrockner A-15

prt scr Яндекс.Маркет /

По мощности эта модель уступает первым двум из нашего рейтинга, но это никак не сказывается на качестве результата. Oberhof — скромнее по габаритам, компактный и легкий, вмещает только 5 лотков, что, впрочем, вполне удовлетворяет запросы небольшой семьи. Модель имеет вертикальный обдув, технология гиперволновых колебаний Uniform Circulation обеспечивает равномерный прогрев и возможность регулировать температуру в диапазоне от 29°С до 70°С. В наличии — цифровой термостат и таймер, а также функция защиты от перегрева. В этом агрегате также можно приготовить пастилу и йогурт.

Недостатки модели

Двигатель работает слишком шумно;

Температура сушки немного отличается от заявленной.

Дегидратор бытовой Gemlux GL-IR500

prt scr Яндекс.Маркет /

Этот дегидратор с инфракрасной сушилкой от российской торговой марки Gemlux представляет собой довольно вместительный прибор при средней мощности. Имеет строгий лаконичный дизайн корпуса в матовом черном цвете. На передней панели расположен электронный дисплей. Таймер агрегата позволит вам выстроить длительность сушки вплоть до 90 часов. Имеются 4 автоматических режима — для мяса, для йогурта, для фруктов и овощей. Дегидратор — компактный и легкий, наделен подсветкой и обеспечивает хорошую качественную сушку при скромном энергопотреблении.

Недостатки модели

Сильный шум вентилятора;

Нет лотков для приготовления пастилы.

Дегидратор Oursson DH5000D/RD

prt scr Яндекс.Маркет /

Эта модель от компании Oursson по внешнему виду немного напоминает сушильный шкаф. Корпус агрегата — компактный и легкий, таймер прост в управлении. Модель укомплектована LED-дисплеем, по окончании работы издает оповещающий звуковой сигнал. Панель управления вмонтирована в верхнюю часть корпуса. Продукты можно разложить на 5 решетках из нержавеющей стали, есть поддон для сбора крошек. Дверца оборудована смотровым окошком из термостойкого стекла, через нее очень удобно наблюдать за процессом.

Недостатки модели