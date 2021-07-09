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Найдены останки всех погибших в авиакатастрофе на Камчатке. События дня

  /   Обновлено: 09 июля 2021 13:35
Видео
Найдены останки всех погибших в авиакатастрофе на Камчатке. События дня
41.mchs.gov.ru  /  МЧС России Главное управление по Камчатскому краю

 

«Талибан» (движение запрещено в РФ) взял под контроль 2/3 афганско-таджикской границы

На фоне вывода американских воск из Афганистана «Талибан» (движение запрещено в РФ) захватил большую часть страны, кроме Кабула и некоторых уездов вблизи столицы. Об этом завили сами представители запрещенного в России движения. В нашем МИД тем временем сообщили, что талибы взяли под контроль почти 2/3 афганско-таджикской границы. Правительственные войска из-за ожесточенных боев с талибами были вынуждены отступать на территорию Таджикистана. Речь идет о тысячи с лишним бойцов. В связи с напряженной ситуацией в регионе президент Таджикистана Эмомали Рахмон уже объявил о мобилизации 20 тысяч военнослужащих. В свою очередь, российский лидер Владимир Путин пообещал своему коллеге поддержку, в том числе в рамках ОДКБ. Официальный представитель нашего МИД Мария Захарова подчеркнула, что российская военная база в Таджикистане обладает всем необходимым, чтобы адекватно отреагировать в случае обострения на афганской границе.

Останки всех пассажиров и членов экипажа Ан-26 найдены

Найдены останки всех погибших в авиакатастрофе на Камчатке. События дня
41.mchs.gov.ru  / МЧС России Главное управление по Камчатскому краю

Останки всех пассажиров и членов экипажа Ан-26 найдены на месте катастрофы на Камчатке. Всего на борту воздушного судна находились 28 человек. В санавиации региона сообщили, что идентифицировать останки поможет экспертиза. Также в Москву отвезут для расшифровки и изучения материалов обнаруженные черные ящики разбившегося 6 июля самолета. Предположительно, в руки спасателей попали оба бортовых самописца — и речевой, и параметрический. Специалисты продолжают изучать акваторию и дно Охотского моря, к работам на суше привлечены квадроциклы, беспилотная техника и вездеходы.

Площадь пожаров под Челябинском увеличилась в четыре раза

Найдены останки всех погибших в авиакатастрофе на Камчатке. События дня
pxhere.com  / 

В Якутии зафиксировано почти 300 лесных пожаров. На территории 11 районов введен четвертый и пятый класс пожарной опасности. Общая площадь возгорания — свыше 923 тысяч гектар. Непростая ситуация сложилась, в частности, в заповеднике «Олекминский» и природном парке «Ленские столбы». Полыхает «зеленое золото» и в Челябинской области, где огонь угрожает четырем населенным пунктам. Для их защиты привлекли авиацию МЧС. В Карталинском районе площадь пожара увеличилась в четыре раза до 2,8 тысяч гектаров. В Нагайбакском районе — с 1 000 до 2 000 гектаров.

Медведчуку продлили домашний арест на два месяца

Найдены останки всех погибших в авиакатастрофе на Камчатке. События дня
twitter.com  / @medvedchukvv

Глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук останется под домашним арестом до 9 сентября. Соответствующее решение вынес Печерский районный суд Киева. Политик находится под домашним арестом с 13 мая. Генпрокуратура Украины бездоказательно обвиняет неугодного официальному Киеву лидера в государственной измене и расхищении ресурсов Крымского полуострова. Медведчук не раз подчеркивал, что выдвинутые против него обвинения — это репрессии за критику действующей власти.

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