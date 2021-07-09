Олимпийская чемпионка объяснила, как секс влияет на результаты соревнований

Москва, 9 июля. Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина рассказала, запрещено ли спорстменам заниматься сексом перед соревнованиями, пишет журнал Maxim.

Стоит напомнить, что российская синхронистка два раза становилась золотой медалисткой олимпийских состязаний, а также 14 раз оказывалась на первых местах мировых соревнований по плаванию. Как и любой «звездный» спортсмен, она рассказывает о полезных лайфхаках и дает правильные советы. Секс — одна из важных тем, в особенности для спортсменов.

Сексом занимаются и ученые. Кто знает, возможно, именно опытным путем они и выяснили, что у мужчин, занимающихся спортом, с сексуальной жизнью, мягко говоря, не все в порядке. Также не так давно они выяснили, как секс влияет на аллергию и в чем его полезность. Одно — дело ученые, но порой лучше довериться практикам, особенно тем, кто достигает в спорте высоких достижений.

Алла Шишкина считает, что секс — напротив, показан гольфистам, керлингистам и другим представителям игровых видов спорта. Ведь не секрет, что там, где важны скорость и реакция, выброс тестостерона необходим перед стартом.

А вот спортсменам, которые используют в состязаниях мышечную силу, за неделю до соревнований лучше воздержаться. Тестостерон им лучше сохранить. Так что тяжелоатлеты, пауэрлифтеры и единоборцы терпят, чтобы качественно выступить на соревнованиях.

«Исследования показывают, что уровень тестостерона у каждого мужчины очень индивидуален и не всегда зависит от конкретной физической активности. Также стоит учитывать и то, что после полового акта уровень этого гормона у одного восстановится быстрее, а у другого — медленнее. А значит, все ограничения или, наоборот, показания весьма условны», — поясняет Алла Шишкина.

Что касается женщин, по мнению чемпионки, тем, кто ставит на мышечную силу, секс показан, но без оргазма. Причина та же. Тестостерон во время полной разрядки заметно снижается, а, значит, подведет во время соревнований. Также Шишкина рекомендует воздержаться от секса тем девушкам, кому на соревнованиях необходима спортивная злость и агрессия.

Ранее сообщалось, как сексуальное просвещение стало оружием пропаганды ЛГБТ.