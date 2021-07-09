Трехнедельного котенка вытащили из шахты лифта в Москве

Маленький котенок попал в шахту московского лифта и жалобно звал на помощь жильцов дома. Беспомощное животное безуспешно пытались найти несколько дней. Спасательную операцию удалось провести благодаря отряду добровольцев «СпасРезерв».

Трехнедельная малышка два дня боролась за свою жизнь. Рядом с ней регулярно перевозили пассажиров, но ушастая старательно перекрикивала шум. Работники управляющей компании и службы по ремонту лифтов разводили руками — в шахте никого нет.

Помощь пришла через сарафанное радио — жильцам удалось выйти на отряд добровольцев «СпасРезерв». Один из ее сотрудников в этот день отмечал свой день рождения, но это не стало причиной отказа. Ближе к ночи в доме началась спасательная операция.

«Визуально никого не видно. Рустам спустился вниз. Серое на сером… Пыльное в пыли… Мяу! Рустам просунул руку под балку. Холодный, мокрый, обессиленный комочек в руках. Счастье», — описывают спасение котенка представители организации.

Кошечка весила 150 грамм. Малышку, которую назвали Шанешкой, забрала к себе одна из неравнодушных участниц операции Оксана Макарова. Новоиспеченная хозяйка отмечает, что зверюшка полностью здорова и набирает в весе.

Оксана регулярно выкладывает фотографии с питомцем в социальных сетях. Она в шутку называет произошедшее «спасением рядового Райана». В комментариях пользователи оставляют комплименты и хотят знать больше подробностей о котенке из лифта.