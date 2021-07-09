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Глава Росрыболовства представил прогнозы по добыче красной икры в России

  /   Обновлено: 09 июля 2021 12:17
Экономика
Глава Росрыболовства представил прогнозы по добыче красной икры в России
gov.karelia.ru

Москва, 9 июля. Федеральное агентство по рыболовству уверено в достаточных объемах добычи красной икры в России.

Проблем с обеспечением граждан красной икрой не будет, пообещал глава Росрыболовства Илья Шестаков.

«Ожидания, которые у нас сейчас есть, достаточно оптимистичны», — цитирует ТАСС руководителя ведомства.

Агентство считает, что в этом году будет добыто 465 тысяч тонн лососевых. Данного результата, по словам Шестакова, хватит не только для обеспечения внутреннего рынка РФ, но и для нужд экспорта.

Росрыболовство ранее предложило установить ограничения на перевозку икры в ручной клади без документов с Камчатки. Нововведение касается ввоза грузов в размере десяти килограммов.

Между тем рыбы на Дальнем Востоке становится все меньше. Лосося в прежних количествах нет уже не только Камчатке, но и на Аляске. Ученые винят промысловую нагрузку и глобальное потепление, пишет «ФедералПресс».

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