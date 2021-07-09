Совбез ООН проголосует за продление программы трансграничной помощи в Сирии

Вашингтон, 9 июля. Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс считает, что продление программы трансграничной поддержки в Сирии на год имеет решающее значение для международных организаций, доставляющих в страну гуманитарную помощь.

Так он прокомментировал предложение России на полгода продлить работу Баб эль-Хава — единственного трансграничного гуманитарного пункта пропуска на границе Сирии с Турцией. Ранее РФ выступала за полное прекращение программы, заявляя, что поставки грузов извне без одобрения Дамаска являются нарушением суверенитета арабской республики. Однако впоследствии российская сторона в качестве компромисса рассмотрела возможность продления трансграничной помощи на 6 месяцев.

In a few hours' time, the UN Security Council is due to vote on renewing cross-border routes into NW Syria. I urge members to renew the resolution for at least 12 months, so we can continue supporting the most vulnerable now & through the next winter. Lives depend on it. #UNSC pic.twitter.com/Ppm83BCnf8 — Andrew Morley (@andrewmorley0) July 9, 2021

Ирландия и Норвегия ранее выдвинули аналогичное предложение, но выступив за пролонгацию работы Баб эль-Хава сроком на год и открытие второго пункта пропуска Аль-Яарубия, что вызвало протест со стороны РФ.

Согласно заявлению Прайса, Совет Безопасности ООН и международное сообщество получили «возможность продемонстрировать, что они находятся на стороне осажденного и голодающего сирийского народа».

After not engaging in weeks of negotiations on a resolution drafted by Ireland and Norway to extend Syria cross-border aid access for 12 months, Russia on Thursday put forward its own text proposing 6 months. It sets up UNSC for two votes on Friday.https://t.co/WoHykamycs — Michelle Nichols (@michellenichols) July 8, 2021

По оценкам ООН, более половины населения Сирии нуждается в гуманитарной помощи, которая в настоящий момент может быть доставлена только через пункт пропуска Баб аль-Хава.

Голосование по проекту Норвегии и Ирландии, а затем и России запланировано на 9 июля, все постоянные члены Совета Безопасности имеют право вето. Аналогичное голосование проводилось в 2019 году, когда РФ и Китай проголосовали против предложения Запада о трансграничной помощи. По мнению Москвы, доставляемые в обход руководства Сирии гуманитарные грузы часто оседают в руках боевиков, которые используют их сами либо продают населению.

Напомним, что программа трансграничной помощи в Сирии действует с 2014 года. По мере продвижения правительственных войск Москва и Дамаск выступали за сокращение поставок. Это обосновывалось тем, что в большую часть районов помощь могла доставляться по подконтрольным властям маршрутам, что соответствует нормам международного права. В результате количество пунктов пропуска сократилось с четырех до одного, который пока продолжает функционировать.