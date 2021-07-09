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Соболь возмутилась из-за нежелания «Яблока» поддержать ее на выборах
Политика
Соболь возмутилась из-за нежелания «Яблока» поддержать ее на выборах
instagram.com  /  @sobollubov

Москва, 9 июля. Соратница осужденного блогера Алексея Навального Любовь Соболь обвинила партию «Яблоко» в нежелании сотрудничать с ней.

Как заявила Соболь, отказ партии поддержать ее кандидатуру на выборах связан со страхом. По словам юриста, раньше «Яблоко» регулярно демонстрировало заинтересованность в ней, но теперь все изменилось. Она считает, что партия отказалась от всех «сильных кандидатов», которые могли бы представлять «Яблоко» на выборах.

«Даже меня партия «Яблоко» от ЦАО Москвы не выдвинула. Хотя я видела внутренние опросы партии «Яблоко», которые мне присылали сторонники», — высказалась Соболь.

Как считает соратница Навального, она опережала всех даже во внутреннем «яблочном» голосовании, но ей все равно не дали права идти на выборы, пишет «ПолитЭксперт».

Днем ранее стало известно, что Преображенский суд в ходе предварительного заседания назначил рассмотрение «санитарного дела» Любови Соболь на 15 июля. Ходатайство защиты о возвращении дела в прокуратуру было отклонено.

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