Жители Ленобласти украли у предпринимателя саженцы голубики и туи

Санкт-Петербург, 9 июля. Злоумышленники украли у петербургского предпринимателя саженцы голубики и туи. Полиция Ленинградской области начала поиск преступников по имеющимся характерным приметам.

Неприятная история случилась в Ломоносовском районе Ленобласти, где предприниматель из Санкт-Петербурга выращивал саженцы садовых растений на продажу. Однажды ночью на территорию его участка залезли воры и украли голубику и тую, сообщает источник в полиции.

Следствие выяснило, что преступление было совершено между тремя и четырьмя часами ночи, когда все в поселке спали. Замысел воров испортили камеры видеонаблюдения: они запечатлели двух молодых мужчин 25–30 лет, среднего роста и с темными волосами. Известно, что всего грабители украли девять горшков с голубикой и два с туей.

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