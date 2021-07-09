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Жители Ленобласти украли у предпринимателя саженцы голубики и туи

  /   Обновлено: 09 июля 2021 12:22
Происшествия
Жители Ленобласти украли у предпринимателя саженцы голубики и туи
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 9 июля. Злоумышленники украли у петербургского предпринимателя саженцы голубики и туи. Полиция Ленинградской области начала поиск преступников по имеющимся характерным приметам.

Неприятная история случилась в Ломоносовском районе Ленобласти, где предприниматель из Санкт-Петербурга выращивал саженцы садовых растений на продажу. Однажды ночью на территорию его участка залезли воры и украли голубику и тую, сообщает источник в полиции.

Следствие выяснило, что преступление было совершено между тремя и четырьмя часами ночи, когда все в поселке спали. Замысел воров испортили камеры видеонаблюдения: они запечатлели двух молодых мужчин 25–30 лет, среднего роста и с темными волосами. Известно, что всего грабители украли девять горшков с голубикой и два с туей.

Ранее в Подольске неизвестный украл велосипед в деревне Студенцы. Сотрудники правоохранительных органов ищут свидетелей преступления, сообщало РИАМО.

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