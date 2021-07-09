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Диана Крюгер и Софи Марсо появились в провокационных нарядах на Каннском фестивале

  /   Обновлено: 09 июля 2021 12:02
Шоу-бизнес
Диана Крюгер и Софи Марсо появились в провокационных нарядах на Каннском фестивале
Global Look Press  /  Terence Baelen/Keystone Press Agency

Канны, 9 июля. Знаменитые актрисы Диана Крюгер и Софи Марсо похвастались соблазнительными нарядами на красной ковровой дорожке Каннского кинофестиваля.

Звезды вышли в свет ради премьерного показа фильма «Все прошло хорошо» Франсуа Озона. На красной дорожке появились Леони Ханна, Изабель Юппер, Ева Герцигова, Софи Марсо и Диана Крюгер. Откровенные наряды для дефиле на каннской дорожке выбрали Крюгер и Марсо.

На Диане Крюгер было смелое черное платье в пол с акцентом на декольте. Пышная юбка с узкими серебряными полосками прекрасно сочеталась с графитового цвета верхом, который на тонких бретельках держит лиф. Спина у знаменитости была абсолютно голая, да и передняя часть — с вызовом.

Софи Марсо тоже не отстала от коллеги. Она выбрала черное платье с белыми вставками. Если спереди наряд выглядел сдержанно, то сзади он удивил своими необычными вырезами.

Каннский кинофестиваль стартовал в офлайн-формате 6 июля. Киносмотры будут проходить до 17 июля включительно. Звезды мирового кинематографа уже прибыли в Канны и прошлись по красной дорожке, показав свои превосходные наряды.

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каннский кинофестиваль крюгер марсо
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