Диана Крюгер и Софи Марсо появились в провокационных нарядах на Каннском фестивале

Канны, 9 июля. Знаменитые актрисы Диана Крюгер и Софи Марсо похвастались соблазнительными нарядами на красной ковровой дорожке Каннского кинофестиваля.

Звезды вышли в свет ради премьерного показа фильма «Все прошло хорошо» Франсуа Озона. На красной дорожке появились Леони Ханна, Изабель Юппер, Ева Герцигова, Софи Марсо и Диана Крюгер. Откровенные наряды для дефиле на каннской дорожке выбрали Крюгер и Марсо.

На Диане Крюгер было смелое черное платье в пол с акцентом на декольте. Пышная юбка с узкими серебряными полосками прекрасно сочеталась с графитового цвета верхом, который на тонких бретельках держит лиф. Спина у знаменитости была абсолютно голая, да и передняя часть — с вызовом.

Софи Марсо тоже не отстала от коллеги. Она выбрала черное платье с белыми вставками. Если спереди наряд выглядел сдержанно, то сзади он удивил своими необычными вырезами.

Каннский кинофестиваль стартовал в офлайн-формате 6 июля. Киносмотры будут проходить до 17 июля включительно. Звезды мирового кинематографа уже прибыли в Канны и прошлись по красной дорожке, показав свои превосходные наряды.