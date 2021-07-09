Первая в России реально работающая ретро-почта появится в Самаре

Самара, 9 июля. В областном центре появится необычное почтовое отделение. Его интерьеры, а также форма одежды сотрудников будут стилизованы под дореволюционную эпоху. Это будет первый и пока единственный в России проект подобного рода.

Ретро-почта разместится в историческом здании на улице Молодогвардейской, недалеко от площади Куйбышева.

«Изначально замысел был в том, чтобы восстановить старинное здание, которое разрушалось, и разместить в нем почтовое отделение в стиле «ретро». Но сейчас возникают новые идеи по поводу его наполнения, и я очень этому рад», — говорит один из инициаторов проекта депутат Госдумы Александр Хинштейн, чья приемная находится в сотне метров от будущей почты.

В частности, одна из новых появившихся идей — обустройство булыжной мостовой перед зданием. Ранее было обговорено, как будут сочетаться «музейная» часть проекта и функционал текущей работы почтового отделения.

«Это будет первое в стране реально работающее почтовое ретро-отделение, где посетители смогут увидеть как работали почтовые службы в Самаре в конце XIX — в начале XX века. Служащие почты будут одеты в стилизованную под «дореволюционную» форму и т. д. Сейчас придумали еще и установить в музее телеграф, чтобы люди смогли увидеть, что это такое и как он работал», — делится подробностями Александр Хинштейн.

Предполагается, что ретро-почта откроет свои двери для посетителей уже в сентябре нынешнего года.

Ранее ФАН сообщал о ходе реставрационных работ в здании фабрики-кухни, где разместится самарский филиал Государственной Третьяковской галереи. Рабочие приступили к выкладыванию крыши в форме серпа и молота.