Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Уфе

Уфа, 9 июля. Силовики задержали мужчину, который занимался подготовкой теракта по указанию боевиков международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»1 (запрещена в России).

Подозреваемый был пойман в ходе спецоперации по предотвращению теракта. Им оказался местный житель 1995 года рождения.

В частном доме, который арендовал злоумышленник, нашли готовое самодельное взрывное устройство и компоненты для изготовления еще одного. Он намеревался совершить теракт на одном из объектов правоохранительных органов, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Незадолго до этого в Татарстане задержали главаря местной ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»1 (запрещена на территории РФ). Он размещал в Сети исламистскую террористическую идеологию, сочетаемую с нетерпимостью к другим религиям.

1 Организация запрещена на территории РФ.