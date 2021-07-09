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Вассерман назвал просчет в плане китайцев по спасению Земли от астероида Бенну
Общество
Вассерман назвал просчет в плане китайцев по спасению Земли от астероида Бенну
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Китайским ученым следует отложить план по обстрелу ракетами астероида Бенну до тех пор, пока до возможного столкновения с небесным телом не останется порядка десяти лет. Таким мнением поделился в беседе с ФАН журналист, публицист, телеведущий, политический консультант Анатолий Вассерман.

Эксперт прокомментировал новость о том, что специалисты Национального центра космических наук Китая сообщили о планах сбить ракетами астероид Бенну с курса. В 2175–2199 годах этот объект должен пройти от Земли на расстоянии в 7,5 миллиона км, что делает его потенциально опасным.

«Насколько я могу судить, точность астрономических расчетов — очень велика, но все же недостаточна, чтобы за такой большой срок предсказать траекторию полета астероида. Прежде всего потому, что он будет на раз проходить мимо небесных тел с большей массой. Их притяжение заметно повлияет на его траекторию», — сообщил публицист.

Анатолий Вассерман отметил, что в данном случае лучше избежать спешки, поскольку сроки вполне дают возможность все тщательно продумать.

«Я бы отложил осуществление этого проекта до времени, когда можно будет все просчитать точнее. Скажем, если мы этим займемся лет за десять до приближения астероида на опасное расстояние, то точность расчетов будет в тысячи раз выше. Кроме того, за это время обязательно появятся новые и более эффективные средства воздействия», — пояснил собеседник ФАН.

Вассерман назвал просчет в плане китайцев по спасению Земли от астероида Бенну
nasa.gov  / 

В завершение он отметил, что сама по себе идея с применением ракет еще не гарантирует успеха, поскольку такой подход может стать причиной возникновения серьезной угрозы для нашей планеты.

«Что касается конкретных средств, насколько я могу судить, уже сейчас есть достаточно мощные ракеты, чтобы доставить требуемые боезаряды к астероиду, но, скорее всего, они разобьют его на достаточно большие куски. Часть этих осколков могут преодолеть атмосферу Земли. Возможно, пришлось бы проводить несколько раундов пусков для того, чтобы ликвидировать такие крупные фрагменты», — подытожил телеведущий.

Ранее Анатолий Вассерман в беседе с ФАН рассказал, к каким последствиям приведет в США мораторий на сдачу в аренду федеральных земель для разработки газовых и нефтяных месторождений. По словам эксперта, использование возобновляемых источников энергии уже вскоре обернется катастрофой.

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астероид вассерман бенну
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