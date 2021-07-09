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ВСУ с помощью комплекса РЭБ заглушили беспилотник миссии ОБСЕ в Донбассе

  /   Обновлено: 09 июля 2021 11:54
Политика
ВСУ с помощью комплекса РЭБ заглушили беспилотник миссии ОБСЕ в Донбассе
Федеральное агентство новостей

Луганск, 9 июля. Подразделения ВСУ в очередной раз применили средства радиоэлектронной борьбы на линии соприкосновения в Донбассе, чтобы помешать работе наблюдателей из ОБСЕ.

В сообщении оборонного ведомства ЛНР говорится, что работа станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) была зафиксирована в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Болотенное.

«С целью подавления сигналов управления и навигации БПЛА СММ ОБСЕ вблизи населенного пункта Болотенное применялась станция РЭБ «Буковель-АД», — говорится в заявлении Народной милиции ЛНР.

По имеющимся данным, в результате воздействия на беспилотник связь с ним была потеряна. Подчеркивается, что это далеко не первый случай, когда ВСУ препятствуют работе ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ снова нарушили режим перемирия в Донбассе. По ЛНР были выпущены около 100 крупнокалиберных мин. В Киеве также недавно заявили, что ВСУ могут захватить территории ЛДНР силой и взять регион под свой контроль, передает сайт 360tv.ru.

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РЭБ всу донбасс обсе
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