ВСУ с помощью комплекса РЭБ заглушили беспилотник миссии ОБСЕ в Донбассе

Луганск, 9 июля. Подразделения ВСУ в очередной раз применили средства радиоэлектронной борьбы на линии соприкосновения в Донбассе, чтобы помешать работе наблюдателей из ОБСЕ.

В сообщении оборонного ведомства ЛНР говорится, что работа станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) была зафиксирована в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Болотенное.

«С целью подавления сигналов управления и навигации БПЛА СММ ОБСЕ вблизи населенного пункта Болотенное применялась станция РЭБ «Буковель-АД», — говорится в заявлении Народной милиции ЛНР.

По имеющимся данным, в результате воздействия на беспилотник связь с ним была потеряна. Подчеркивается, что это далеко не первый случай, когда ВСУ препятствуют работе ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ снова нарушили режим перемирия в Донбассе. По ЛНР были выпущены около 100 крупнокалиберных мин. В Киеве также недавно заявили, что ВСУ могут захватить территории ЛДНР силой и взять регион под свой контроль, передает сайт 360tv.ru.