Захарова показала встречу Лаврова с индийской делегацией в Москве

Москва, 9 июля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова разместила в своем Telegram-канале фотографию встречи главы ведомства Сергея Лаврова с индийскими коллегами.

Стоит отметить, что мероприятие проходит в Москве. По имеющимся данным, стороны обсуждают ситуацию в Афганистане. Дипломаты также планируют затронуть российско-индийские отношения в разрезе достигнутых договоренностей.

Ранее стало известно, что Лавров встретится со специальным представителем президента США по вопросам климата Джоном Керри. Переговоры также пройдут в российской столице.