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Захарова показала встречу Лаврова с индийской делегацией в Москве

  /   Обновлено: 09 июля 2021 11:55
Политика
Захарова показала встречу Лаврова с индийской делегацией в Москве
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 9 июля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова разместила в своем Telegram-канале фотографию встречи главы ведомства Сергея Лаврова с индийскими коллегами.

Стоит отметить, что мероприятие проходит в Москве. По имеющимся данным, стороны обсуждают ситуацию в Афганистане. Дипломаты также планируют затронуть российско-индийские отношения в разрезе достигнутых договоренностей.

Ранее стало известно, что Лавров встретится со специальным представителем президента США по вопросам климата Джоном Керри. Переговоры также пройдут в российской столице.

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лавров захарова индия
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