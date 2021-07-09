Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества с «бонусами за вакцинацию»

Москва, 9 июля. Представители российских банков рассказали о новой схеме мошенничества при вакцинации от коронавирусной инфекции.

Так, злоумышленники размещают в Сети объявления о предоставлении бонусов за сделанную прививку. Новую схему обмана уже выявили в ВТБ и Газпромбанке, передает РБК.

При переходе на ссылку, указанную в объявлении, пользователь попадает на сайт, где его просят ввести личные данные, а также данные банковской карты. Соответственно, вся информация сразу же уходит мошенникам, предупредил контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Антон Яценко.

Россияне ранее пожаловались на аферистов, продающих лже-справки от коронавируса. Сайты, распространяющие эти документы, часто связаны с кражей личных данных.