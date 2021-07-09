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Рейсовый автобус попал в ДТП недалеко от Сочи
Происшествия
Рейсовый автобус попал в ДТП недалеко от Сочи
ГИБДД Сочи  / 

Барановка, 9 июля. Авария произошла в селе Барановке. В результате ДТП пострадали 12 человек, 3 из них — несовершеннолетние. У всех — травмы различной степени тяжести.

Источник ФАН в экстренных службах региона сообщил о том, что многим помощь оказали на месте, некоторые пострадавшие были госпитализированы в больницу. Известно, что к месту аварии прибыли пять бригад скорой помощи.

Причины ДТП еще предстоит установить, но, по информации прокуратуры региона, предварительно установлено, что в аварии виноват водитель автобуса.

«Он допустил перегрев тормозов на спуске, по этой причине не справился с управлением и врезался во впереди идущий автомобиль. После этого — зацепил еще один автомобиль и вылетел с дороги, врезавшись в дом», — рассказали в прокуратуре Краснодарского края.

Стало также известно, что предприятие, отвечающее за перевозки, окажет необходимую помощь пострадавшим. Кроме того, пассажиры имеют право на страховую выплату.

Ранее ФАН писал о пассажирском автобусе, который опрокинулся по дороге в Сочи.

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сочи авария автобус
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