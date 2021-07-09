Семь человек пострадали в массовом ДТП под Энгельсом

Энгельс, 9 июля. Три легковых автомобиля столкнулись в Энгельсском районе Саратовской области. В результате инцидента пострадали семь человек.

Авария произошла ночью на трассе Энгельс — Волгоград. Renault Logan под управлением 27-летнего местного жителя на высокой скорости выехал на полосу встречного движения и протаранил Mercedes-Benz, за рулем которого находился 21-летний парень.

От удара Renault отлетел в сторону и врезался в проезжающую мимо машину. Двух подростков и двух молодых мужчин госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Еще три человека получили медицинскую помощь на месте, им назначили амбулаторное лечение.

Незадолго до этого в Кировском районе Кемерова произошло ДТП с участием четырех автомобилей. В результате аварии никто не пострадал, сообщала газета A42.RU.