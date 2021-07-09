Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 июля 12:25
12:25
Армия
Американские военные потерпели очередную неудачу в Сирии
12:23
Общество
В России заразились коронавирусом еще 25 766 человек
12:22
Происшествия
Двое пожарных разбились насмерть в ДТП под Хабаровском
12:22
Армия
В Ростехе рассказали об испытаниях беспилотной версии Т-14 «Армата»
12:21
Происшествия
ФАН установил личность пристава, найденного мертвым в московском суде
12:19
Весь мир
Совбез ООН проголосует за продление программы трансграничной помощи в Сирии
12:17
Общество
Первая в России реально работающая ретро-почта появится в Самаре
12:16
Происшествия
Число пострадавших при опрокидывании автобуса в Сочи увеличилось до 13
12:15
Экономика
Глава Росрыболовства представил прогнозы по добыче красной икры в России
12:15
Происшествия
Житель Дубны развратил внука бывшей жены по обоюдному согласию
Все новости

Воспитанник петербургского «Зенита» Саба Сазонов перешел в московское «Динамо»
Спорт
Воспитанник петербургского «Зенита» Саба Сазонов перешел в московское «Динамо»
Prt Scr youtube.com  /  Zenit Football Club

Москва, 9 июля. Столичное «Динамо» объявило о переходе 19-летнего защитника Сабы Сазонова, являющегося воспитанником «Зенита».

Пресс-служба «Динамо» в Twitter-аккаунте сообщила, что Саба Сазонов подписал с клубом трехлетний контракт. В прошлом сезоне защитник принял участие в одном матче «Зенита» в РПЛ и 18 играх ПФЛ. Он отметился тремя голами и результативной передачей. Сазонов признался, что испытывает положительные эмоции от перехода в столичный клуб.

«Хочу расти вместе с «Динамо», достигать новых высот и завоевывать титулы», — подчеркнул защитник.

Прошлый сезон РПЛ московское «Динамо» завершило на седьмом месте. В 30 матчах чемпионата России по футболу столичный клуб набрал 50 очков.

Вернуться назад

Зенит трансфер динамо сазонов рпл
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru