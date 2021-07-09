Воспитанник петербургского «Зенита» Саба Сазонов перешел в московское «Динамо»

Москва, 9 июля. Столичное «Динамо» объявило о переходе 19-летнего защитника Сабы Сазонова, являющегося воспитанником «Зенита».

Пресс-служба «Динамо» в Twitter-аккаунте сообщила, что Саба Сазонов подписал с клубом трехлетний контракт. В прошлом сезоне защитник принял участие в одном матче «Зенита» в РПЛ и 18 играх ПФЛ. Он отметился тремя голами и результативной передачей. Сазонов признался, что испытывает положительные эмоции от перехода в столичный клуб.

«Хочу расти вместе с «Динамо», достигать новых высот и завоевывать титулы», — подчеркнул защитник.

Прошлый сезон РПЛ московское «Динамо» завершило на седьмом месте. В 30 матчах чемпионата России по футболу столичный клуб набрал 50 очков.