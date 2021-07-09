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Житель Дубны развратил внука бывшей жены по обоюдному согласию
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Житель Дубны развратил внука бывшей жены по обоюдному согласию
Происшествия
Житель Дубны развратил внука бывшей жены по обоюдному согласию
pixabay.com  / 

Дубна, 9 июля. Правоохранители после проверки возбудили уголовное дело по факту совершения развратных действий мужчины над 13-летним родственником. Как стало известно ФАН, подозреваемый не применял насилия к подростку.

Ранее в полицию Дмитрова 7 июля обратилась жительница Дубны, которая сообщила, что ее бывший 54-летний супруг совратил ее 13-летнего внука. Правоохранители не сразу стали возбуждать уголовное дело и назначили проверку. Она показала, что в отношении школьника было совершено преступление без применения насилия. Стражи порядка по данному факту возбудили уголовное дело по статье 135 УК РФ «Развратные действия».

«Школьник приехал в гости к бабушке из Ульяновска, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Его родители официально не трудоустроены. Мальчик попал под влияние взрослого мужчины, который убедил его заняться с ним сексом. Об интимных отношениях внука со своим экс-супругом узнала бабушка. Она заявила о противоправных действиях своего бывшего мужа стражам порядка».

Сейчас подозреваемый в совершении преступления находится в местном изоляторе временного содержания. Если вина мужчины будет доказана в суде, то ему грозит до восьми лет лишения свободы. Житель Дубны тоже утверждает, что связь со школьником случилась по обоюдному согласию и что насилия он к нему не применял.

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дети уголовное дело московская область развратные действия
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